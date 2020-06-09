Під час карантину тільки сільському господарству вдалося зберегти рівень зарплат, - Матарикін

Карантин в Україні, введений 12 березня через коронавіруса, став основною причиною падіння зарплат в українській економіці. Таку думку висловив директор Інформаційно-аналітичного центру "Прості рішення" Віталій Матарикін. "Імунітет" проявився тільки у сільському господарстві, а в промисловості - у нафтопереробці, повідомляє портал a-k-r.info.

У квітні середня зарплата в цілому по країні скоротилася порівняно з березнем майже на 10% - до 10,4 тис. грн в місяць, згідно з даними Держстату. При цьому практично весь її річний приріст знівельований введеними обмеженнями для бізнесу.

Виняток становить тільки сільське господарство, де темпи зростання зарплат навіть перевищують минулорічні. У квітні аграрії стали отримувати на 16% більше, ніж у березні - 10,4 тис. грн. Це пояснюється як особливістю посівних робіт, підготовка до яких була проведена ще до введення карантину, так і впровадженням в останні роки інформаційно-комунікаційних технологій в галузі, що дозволяють працювати віддалено.

Найбільше від кризи постраждали працівники готелів та підприємств громадського харчування.

Зарплата в галузях впала у квітні порівняно з березнем на 38% - до 3,5 тис. грн і досягла мінімального рівня за останні 4 роки.

"Зарплатний шок" переживає авіатранспорт через практичне зупинення пасажирського авіасполучення у світі. У квітні виплати тут впали на 28% до березня - до 15,1 тис. грн. Рік тому вони становили 26,5 тис. грн.

Компанії зі сфери інформації і телекомунікації стали платити працівникам у квітні на 21% менше, ніж у березні - 18,3 тис. грн. У галузі також стали отримувати менше, ніж рік тому.

В держсекторі, в основному, рівень оплати знизився незначно. Виняток становить охорона здоров'я, де зарплати у квітні впали на 14%. Істотно скоротилося фінансування зайнятих у наукових дослідженнях і розробках, будівництві та операціях з нерухомістю.

В промисловості зарплати у квітні знизилися на 12% і становлять 11,4 тис. грн. Зростання відзначено тільки у виробництві коксу і продуктів нафтопереробки - майже на 6% - до 16,8 тис. грн.

Приблизно на 30% впали зарплати в легкій промисловості. У квітні працівники цієї сфери отримали в середньому 4,8 тис. грн. Це найменший показник з лютого 2017 року.

У фармацевтиці зарплати у квітні впали майже на 20% порівняно з березнем і трохи перевищували 20 тис. грн. Хоча галузь залишається найбільш високооплачуваною в промисловості і несуттєво поступається в економічному секторі лише сфері фінансів.

"Статистика ринку праці чітко демонструє вплив карантину на економіку та рівень доходів більшості працюючих. На перший погляд, під час пандемії нелогічно виглядає падіння зарплат у медичного персоналу і зайнятих у виробництві ліків. Але це можна пояснити. Україна, як і інші країни, тимчасово обмежувала надання медичної допомоги більшості категорій хворих за пріоритету боротьби з коронавірусом. Проведення планових обстежень та операцій відновили тільки з 5 травня. Крім того, люди стали менше відвідувати аптеки на тлі загальної паніки. Ці два фактори призвели до того, що попит на ліки впав. З іншого боку, в українських виробників виникли труднощі з закупівлями імпортної сировини для виробництва медикаментів через проблеми із транспортному у світі і внутрішніми обмеженнями країн-експортерів АФІ. Це вдарило по фармацевтичній галузі. Нарешті, співробітники, що працюють віддалено, стали отримувати менше, багато пішли у відпустку за власний рахунок, що відбилося на фонді оплати праці. Очевидно, що уряду варто підготувати пакет заходів для допомоги найбільш постраждалим галузях і підтримувати пропозиції бізнесу щодо виходу з кризи. Таке партнерство дозволить швидше зупинити економічний спад", - прокоментував Віталій Матарикін.