підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Економіка
  • Під час карантину тільки сільському господарству вдалося зберегти рівень зарплат, - Матарикін
09 червня 2020, вівторок, 10:39 298
Економіка 2020-06-09T12:45:03+03:00
Українські Новини
Під час карантину тільки сільському господарству вдалося зберегти рівень зарплат, - Матарикін

Під час карантину тільки сільському господарству вдалося зберегти рівень зарплат, - Матарикін

Тетяна Зотова
Бізнес, матарикін
Зарплата Фото: 112.ua
Зарплата Фото: 112.ua

Карантин в Україні, введений 12 березня через коронавіруса, став основною причиною падіння зарплат в українській економіці. Таку думку висловив директор Інформаційно-аналітичного центру "Прості рішення" Віталій Матарикін. "Імунітет" проявився тільки  у сільському господарстві, а в промисловості - у нафтопереробці, повідомляє портал a-k-r.info.

У квітні середня зарплата в цілому по країні скоротилася порівняно з березнем майже на 10% - до 10,4 тис. грн в місяць, згідно з даними Держстату. При цьому практично весь її річний приріст знівельований введеними обмеженнями для бізнесу.

Виняток становить тільки сільське господарство, де темпи зростання зарплат навіть перевищують минулорічні. У квітні аграрії стали отримувати на 16% більше, ніж у березні - 10,4 тис. грн. Це пояснюється як особливістю посівних робіт, підготовка до яких була проведена ще до введення карантину, так і впровадженням в останні роки інформаційно-комунікаційних технологій в галузі, що дозволяють працювати віддалено.

Найбільше від кризи постраждали працівники готелів та підприємств громадського харчування.

Зарплата в галузях впала у квітні порівняно з березнем на 38% - до 3,5 тис. грн і досягла мінімального рівня за останні 4 роки.

"Зарплатний шок" переживає авіатранспорт через практичне зупинення пасажирського авіасполучення у світі. У квітні виплати тут впали на 28% до березня - до 15,1 тис. грн. Рік тому вони становили 26,5 тис. грн.

Компанії зі сфери інформації і телекомунікації стали платити працівникам у квітні на 21% менше, ніж у березні - 18,3 тис. грн. У галузі також стали отримувати менше, ніж рік тому.

В держсекторі, в основному, рівень оплати знизився незначно. Виняток становить охорона здоров'я, де зарплати у квітні впали на 14%. Істотно скоротилося фінансування зайнятих у наукових дослідженнях і розробках, будівництві та операціях з нерухомістю.

В промисловості зарплати у квітні знизилися на 12% і становлять 11,4 тис. грн. Зростання відзначено тільки у виробництві коксу і продуктів нафтопереробки - майже на 6% - до 16,8 тис. грн.

Приблизно на 30% впали зарплати в легкій промисловості. У квітні працівники цієї сфери отримали в середньому 4,8 тис. грн. Це найменший показник з лютого 2017 року.

У фармацевтиці зарплати у квітні впали майже на 20% порівняно з березнем і трохи перевищували 20 тис. грн. Хоча галузь залишається найбільш високооплачуваною в промисловості і несуттєво поступається в економічному секторі лише сфері фінансів.

"Статистика ринку праці чітко демонструє вплив карантину на економіку та рівень доходів більшості працюючих. На перший погляд, під час пандемії нелогічно виглядає падіння зарплат у медичного персоналу і зайнятих у виробництві ліків. Але це можна пояснити. Україна, як і інші країни, тимчасово обмежувала надання медичної допомоги більшості категорій хворих за пріоритету боротьби з коронавірусом. Проведення планових обстежень та операцій відновили тільки з 5 травня. Крім того, люди стали менше відвідувати аптеки на тлі загальної паніки. Ці два фактори призвели до того, що попит на ліки впав. З іншого боку, в українських виробників виникли труднощі з закупівлями імпортної сировини для виробництва медикаментів через проблеми із транспортному у світі і внутрішніми обмеженнями країн-експортерів АФІ. Це вдарило по фармацевтичній галузі. Нарешті, співробітники, що працюють віддалено, стали отримувати менше, багато пішли у відпустку за власний рахунок, що відбилося на фонді оплати праці. Очевидно, що уряду варто підготувати пакет заходів для допомоги найбільш постраждалим галузях і підтримувати пропозиції бізнесу щодо виходу з кризи. Таке партнерство дозволить швидше зупинити економічний спад", - прокоментував Віталій Матарикін.

Більше новин про: Бізнес матарикін

Кількість нових випадків коронавірусу зменшується п'ятий день поспіль
Венедіктова готова підписати підозру Порошенку
Новини
Через п'ять років після пожежі у Василькові винні не покарані, - Фонд ліквідації наслідків Васильківської трагедії 12:43
У Польщі мають намір повернути карантин на тлі нових спалахів коронавіруса 12:18
До пом'якшення карантину не готовий Київ і сім областей 12:10
Частина дороги, огороджена бордюром. Фото: facebook.com/sergonaumovich
Cамозахоплену забудовником частину міської магістралі спробували "легалізувати", встановивши відбійник 12:08
У Київській області COVID-19 захворіли ще 24 людини. Де найбільше заражених 12:00
більше новин
У МОЗ пояснили, хто повинен закуповувати антисептики і засоби захисту для дитсадків 14:00
Зеленський вважає необхідним легалізувати в Україні приватні армії 17:47
СБУ викликає Стерненко для вручення підозри. Той вже заявив, що не прийде 20:57
Технічні проблеми: єдиний реєстр декларацій перестав працювати 19:49
Міністр юстиції допускає, що введення карантину могло порушити Конституцію 21:35
більше новин
Українці отримають дві або три пенсії замість однієї: що змінить пенсійна реформа 05:30
Кількість нових інфікованих коронавірусом продовжує знижуватися 10:56 Інфографіка
У Києві різко збільшилася кількість нових інфікованих коронавірусом 11:26
Сьогодні МВФ розгляне нову кредитну програму для України 09:00
Венедіктова вважає, що Аваков ефективно відреагував на Кагарлик і Бровари 11:08
більше новин
Сьогодні МВФ розгляне нову кредитну програму для України
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok