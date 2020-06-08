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08 июня 2020, понедельник, 13:57 119
Кабмин 2020-06-08T15:30:02+03:00
Українські Новини
Садовый просит Шмыгаля разрешить работу областных маршрутов в режиме спецперевозок

Садовый просит Шмыгаля разрешить работу областных маршрутов в режиме спецперевозок

Анна Рудык
Карантин, Андрей Садовый, Денис Шмыгаль, карантин в Украине
Андрей Садовый. Фото: inlviv.in.ua
Андрей Садовый. Фото: inlviv.in.ua

Мэр Львова Андрей Садовый и председатель Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий просят премьер-министра Дениса Шмыгаля разрешить работу областных маршрутов в режиме специальных перевозок, а также работу спортивных залов.

Об этом Садовой написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"На выходных у нас было совместное совещание с премьер-министром. Вместе с Максимом Козицким убеждали главу правительства дать разрешение областной комиссии по чрезвычайным ситуациям на возобновление работы спортивных заведений. Также необходимо восстановить работу всех областных маршрутов в режиме спецперевозок", - написал он.

Садовой добавил, что почти 150 тыс. человек ежедневно приезжают во Львов из окрестных городов и сел.

"Уже третий месяц они вынуждены искать альтернативные (часто незаконные и опасные) способы, чтобы попасть в город. Также я считаю, что мы можем восстановить работу фитнес-центров. Это атрибут здорового образа жизни. Мы уже разработали протоколы для их работы в условиях карантина. Люди имеют право на физическую активность и здоровье. Надеюсь Кабмин нас услышит и уже завтра на заседании эти инициативы будут учтены", - добавил мэр Львова.

Как сообщали Українськi Новини, с 10 июня в Украине могут возобновить работу баз отдыха.

Тем временем график смягчения карантина могут изменить при серьезном ухудшении эпидситуациии.

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