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08 июня 2020, понедельник, 12:20 344
Верховная Рада и партии 2020-06-08T12:20:05+03:00
Українські Новини
Кива хочет переименовать проспект Бандеры в Киеве в честь убитого в США Джорджа Флойда

Кива хочет переименовать проспект Бандеры в Киеве в честь убитого в США Джорджа Флойда

Анна Рудык
Илья Кива, Денис Шмыгаль, протесты в США, Джордж Флойд
Илья Кива. Фото: Facebook
Илья Кива. Фото: Facebook

Депутат Верховной Рады от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива предлагает переименовать проспект Бандеры в Киеве в честь убитого в США полицейским чернокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда. Об этом Илья Кива написал в своем Telegram-канале. 

Так, Кива предлагает объявить неделю траура в солидарность с американским народом и переименовать проспект Бандеры в честь Флойда.

"В солидарность с американским народом, разделяя их национальное горе в связи с трагической гибелью чернокожего великомученика. Как народный депутат Украины, предлагаю объявить неделю траура и переименовать в Киеве проспект Степана Бандеры в проспект Флойда! Также обращаюсь к митрополиту Епифанию с требованием канонизировать невинно убиенного Флойда и назначить день почитания его в церкви", - написал Кива. 

Также Кива предложил внести имя Джорджа Флойда в списки героев Небесной сотни.

"Обращаюсь к премьер-министру Шмыгалю с требованием выделения материальной помощи в размере 10 000 000$ семье погибшего афроамериканца, борца за свободу и права чернокожих людей! Прошу рассмотреть возможность включения Флойда в списки Небесной сотни, как человека, начавшего "революцию гидности" в Соединённых Штатах Америки! Навсегда с Флойдом в сердце", - написал Кива. 

Кива хочет внести имя Джорджа Флойда в списки Небесной сотни. Скриншот: Кива/ТелеграмКива хочет внести имя Джорджа Флойда в списки Небесной сотни. Скриншот: Кива/Телеграм

Как сообщали Українські Новини, Трамп пригрозил задействовать военных для пресечения массовых беспорядков в стране.

Также 25 мая в Миннеаполисе, штат Миннесота, вспыхнули массовые беспорядки из-за смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда, умершего в ходе задержания полицией. На него надели наручники, повалили на землю и прижали коленом шею, хотя тот кричал, что не может дышать. Мужчина умер в больнице.

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