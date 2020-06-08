Кива хочет переименовать проспект Бандеры в Киеве в честь убитого в США Джорджа Флойда

Депутат Верховной Рады от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива предлагает переименовать проспект Бандеры в Киеве в честь убитого в США полицейским чернокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда. Об этом Илья Кива написал в своем Telegram-канале.

Так, Кива предлагает объявить неделю траура в солидарность с американским народом и переименовать проспект Бандеры в честь Флойда.

"В солидарность с американским народом, разделяя их национальное горе в связи с трагической гибелью чернокожего великомученика. Как народный депутат Украины, предлагаю объявить неделю траура и переименовать в Киеве проспект Степана Бандеры в проспект Флойда! Также обращаюсь к митрополиту Епифанию с требованием канонизировать невинно убиенного Флойда и назначить день почитания его в церкви", - написал Кива.

Также Кива предложил внести имя Джорджа Флойда в списки героев Небесной сотни.

"Обращаюсь к премьер-министру Шмыгалю с требованием выделения материальной помощи в размере 10 000 000$ семье погибшего афроамериканца, борца за свободу и права чернокожих людей! Прошу рассмотреть возможность включения Флойда в списки Небесной сотни, как человека, начавшего "революцию гидности" в Соединённых Штатах Америки! Навсегда с Флойдом в сердце", - написал Кива.

Кива хочет внести имя Джорджа Флойда в списки Небесной сотни. Скриншот: Кива/Телеграм

Как сообщали Українські Новини, Трамп пригрозил задействовать военных для пресечения массовых беспорядков в стране.

Также 25 мая в Миннеаполисе, штат Миннесота, вспыхнули массовые беспорядки из-за смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда, умершего в ходе задержания полицией. На него надели наручники, повалили на землю и прижали коленом шею, хотя тот кричал, что не может дышать. Мужчина умер в больнице.