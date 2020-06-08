Астролог назвал три знака зодиака, которых ждут трудности сегодня

Длинные июньские выходные подходят к концу и понедельник пройдет с трудностями у Львов, Стрельцов и Рыб. О том, что ждет представителей этих трех знаков зодиака 2 июня, расскажут Українські Новини.

Лев

В течение этого дня Львам будет сложно добиться успехов, потому придется потрудиться и настойчиво двигаться к цели. Также звезды советуют во всех делах проявлять терпение и выдержку. Именно эти качества помогут найти выход из сложных ситуаций. Кроме того, представителям этого знака зодиака предстоят неприятные разговоры, но к концу дня ситуация немного улучшится.

Стрелец

В понедельник не все обстоятельства будут складываться в пользу Стрельцов. Также в этот день есть риск разрыва отношений, которыми представители этого знака дорожат. Звезды советуют не упускать из вида любые мелочи, находить варианты сближения с людьми и не упорствовать чрезмерно в своих намерениях.

Рыбы

У Рыб в течение дня проблемы и трудности будут возникать намного чаще, чем обычно, не всегда удастся найти выход из сложных ситуаций. Однако если приложить усилия, можно будет минимизировать неприятные моменты и решить текущие проблемы. Также звезды советуют тратить деньги с умом, вероятны неоправданные расходы и неудачные покупки, Рыбам следует быть рачительными, чтобы после не пришлось сожалеть о неудачных тратах.

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