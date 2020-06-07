На Троицу над Лаврой в Киеве появился солнечный нимб

В Киеве во время службы в Киево-Печерской лавре по случаю праздника Святой Троицы веряне заметили в небе необычное явление - солнечное гало, которое священники даже прозвали "нимбом вокруг солнца".

Об этом в воскресенье, 7 июня, сообщил центр информации Украинской Православной церкви (УПЦ).

Представители церкви отметили, что гало было замечено во время проповеди предстоятеля УПЦ митрополита Онуфрия.

В Киево-Печерской Лавре наблюдали гало на Троицу. Скриншот видео

"Солнечный "нимб" был зафиксирован на официальной странице Центра информации УПЦ в фейсбук во время прямой трансляции. В тот момент, когда Митрополит Онуфрий говорил о солнце, камера была поднята вверх и в объектив попало большое солнечное гало", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе УПЦ добавили, что похожее свечение вокруг солнца было замечено и в Свято-Троицком Ионинском монастыре Киева.

Как правило, чаще всего солнечное гало наблюдается зимой в морозную погоду в условиях повышенной влажности. В воздухе при этом находится большое количество ледяных кристаллов. Проходя сквозь них, солнечный свет преломляется особым образом, образуя дугу вокруг Солнца.

Также Українські Новини писали, что перед Днем Троицы, православные христиане отмечают поминальные дни – Родительскую субботу, которую в этом году перенесли из-за каратина.