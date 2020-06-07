подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
07 июня 2020, воскресенье, 19:17 339
Общество 2020-06-07T19:18:10+03:00
Українські Новини
На Троицу над Лаврой в Киеве появился солнечный нимб

На Троицу над Лаврой в Киеве появился солнечный нимб

Надежда Комендантова
Киево-Печерская Лавра, УПЦ, Троица, Лавра, Гало, Троица-2020
Над Лаврой на Троицу появился
Над Лаврой на Троицу появился "солнечный нимб". Фото: УПЦ

В Киеве во время службы в Киево-Печерской лавре по случаю праздника Святой Троицы веряне заметили в небе необычное явление - солнечное гало, которое священники даже прозвали "нимбом вокруг солнца".

Об этом в воскресенье, 7 июня, сообщил центр информации Украинской Православной церкви (УПЦ).

Представители церкви отметили, что гало было замечено во время проповеди предстоятеля УПЦ митрополита Онуфрия.

В Киево-Печерской Лавре наблюдали гало на Троицу. Скриншот видеоВ Киево-Печерской Лавре наблюдали гало на Троицу. Скриншот видео

"Солнечный "нимб" был зафиксирован на официальной странице Центра информации УПЦ в фейсбук во время прямой трансляции. В тот момент, когда Митрополит Онуфрий говорил о солнце, камера была поднята вверх и в объектив попало большое солнечное гало", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе УПЦ добавили, что похожее свечение вокруг солнца было замечено и в Свято-Троицком Ионинском монастыре Киева.

Как правило, чаще всего солнечное гало наблюдается зимой в морозную погоду в условиях повышенной влажности. В воздухе при этом находится большое количество ледяных кристаллов. Проходя сквозь них, солнечный свет преломляется особым образом, образуя дугу вокруг Солнца.

Также Українські Новини писали, что перед Днем Троицы, православные христиане отмечают поминальные дни – Родительскую субботу, которую в этом году перенесли из-за каратина. 

Больше новостей о: Киево-Печерская Лавра УПЦ Троица Лавра Гало Троица-2020

Фото дня: редкое солнечное гало в лучах радуги поя...
Киев снял карантин с Киево-Печерской лавры и Ионин...
Что делать и куда пойти на Троицу: программа мероп...
Зеленский отправил подписантов петиции о передаче ...
В Киеве за сутки вполовину упала заболеваемость коронавирусом: 2 человека скончались
Больше всего больных COVID-19 в Ирпене. Статистика коронавируса на Киевщине
Новости
Технические проблемы: реестр электронных деклараций перестал работать 19:49
Над Лаврой на Троицу появился
На Троицу над Лаврой в Киеве появился солнечный нимб 19:17
Позже на три недели: метеорологи официально подтвердили приход лета 18:46
Зеленский хочет легализовать в Украине частные армии 17:47
Поминальные дни в Киеве: полный список транспорта на городские кладбища 17:12 Список
больше новостей
Резко ударит жара до +30 градусов, но дожди и ветер не отступят. Прогноз погоды на 6 июня 21:00
Нардеп Мялик задекларировал 158 квартир, 150 млн гривен и 1 млн долларов наличными 22:01
Бывший штукатур и сварщик: кто такой депутат Виктор Мялик, имеющий в Киеве 158 квартир 11:01
Аномальная жара до +32 и дожди. Прогноз погоды на Троицу 21:00
Пенсионный фонд направил на финансирование пенсий еще 4,3 млрд гривен 05:50 Инфографика
больше новостей
Нардеп Мялик задекларировал 158 квартир, 150 млн гривен и 1 млн долларов наличными 22:01
Бывший штукатур и сварщик: кто такой депутат Виктор Мялик, имеющий в Киеве 158 квартир 11:01
Резко ударит жара до +30 градусов, но дожди и ветер не отступят. Прогноз погоды на 6 июня 21:00
Сегодня Родительская поминальная суббота: что нужно делать в этот день 06:45
Зеленский сказал, когда внесет в Раду законопроект о борьбе с домашним насилием 22:07
больше новостей
В Украине впервые за три дня менее 500 человек заболели коронавирусом и 11 умерли
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok