Городская электричка в Киеве частично возобновит работу с понедельника. Направления и время работы

В то время, как в поминальные дни в Киеве запустили дополнительный транспорт, с понедельника, 8 июня, в столице частично возобновится движение городской электрички. Об этом проинформировали в Службе городских железнодорожных перевозок КП "Киевпастранс", говорится на сайте КГГА.

Так, сообщается, что с понедельника возобновят движение городских городских электропоездов в направлениях станция Троещина – станция Троещина-2 – станция Почайна и в обратном - станция Почайна – станция Троещина-2 – станция Троещина.

Отмечается, что поезда будут курсировать в часы пик, а также в субботу и воскресенье.

О восстановлении обычного (кольцевого) движения городских электропоездов по Киевскому железнодорожному кольцу будет сообщено дополнительно.

Как сообщали Українські Новини, во время поминальных дней в Киеве, 6-8 июня городская власть запускает дополнительные маршруты: 372 автобусы, 223 троллейбусы и 141 трамвай.

Также украинцы уже могут воспользоваться общественным транспортом, но по-прежнему рискуют заразиться коронавирусом. В центре общественного здоровья рассказали, каких правил нужно придерживаться, чтобы уберечься от инфицирования COVID-19 во время поездок на работу.