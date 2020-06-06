подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
06 июня 2020, суббота, 11:58 105
Общество 2020-06-06T12:30:02+03:00
Українські Новини
Городская электричка в Киеве частично возобновит работу с понедельника. Направления и время работы

Городская электричка в Киеве частично возобновит работу с понедельника. Направления и время работы

Анна Рудык
Транспорт, городская электричка, Возобновление работы транспорта
Городская электричка. Фото: bigkiev.com.u
Городская электричка. Фото: bigkiev.com.u

В то время, как в поминальные дни в Киеве запустили дополнительный транспорт, с понедельника, 8 июня, в столице частично возобновится движение городской электрички. Об этом проинформировали в Службе городских железнодорожных перевозок КП "Киевпастранс", говорится на сайте КГГА.

Так, сообщается, что с понедельника возобновят движение городских городских электропоездов в направлениях станция Троещина – станция Троещина-2 – станция Почайна и в обратном - станция Почайна – станция Троещина-2 – станция Троещина.

Отмечается, что поезда будут курсировать в часы пик, а также в субботу и воскресенье.

О восстановлении обычного (кольцевого) движения городских электропоездов по Киевскому железнодорожному кольцу будет сообщено дополнительно.

Как сообщали Українські Новини, во время поминальных дней в Киеве, 6-8 июня городская власть запускает дополнительные маршруты: 372 автобусы, 223 троллейбусы и 141 трамвай. 

Также украинцы уже могут воспользоваться общественным транспортом, но по-прежнему рискуют заразиться коронавирусом. В центре общественного здоровья рассказали, каких правил нужно придерживаться, чтобы уберечься от инфицирования COVID-19 во время поездок на работу.

Больше новостей о: Транспорт городская электричка Возобновление работы транспорта

За сутки в Киевской области 37 новых зараженных коронавирусом. Где больше всего случаев
Минздрав готовится проводить массовое тестирование на антитела к коронавирусу
Новости
В ГосЧС предупредили о подъеме уровней воды в реках 12:22
Городская электричка в Киеве частично возобновит работу с понедельника. Направления и время работы 11:58
За сутки в Киевской области 37 новых зараженных коронавирусом. Где больше всего случаев 11:32
МИД договорился возобновить авиасообщение с Турцией и Грецией 11:09
Минздрав готовится проводить массовое тестирование на антитела к коронавирусу 10:41
больше новостей
Резко ударит жара до +30 градусов, но дожди и ветер не отступят. Прогноз погоды на 6 июня 21:00
Пенсионный фонд за один день выделил на финансирование пенсий 5,9 млрд гривен 07:15
Россия развалится еще при нашей жизни, – Данилов 11:59
Митинг
Грушевского остановилась в пробках из-за митинга "евробляхеров" под Кабмином 13:39
Перестрелка в Броварах. 44 участникам сообщили о подозрении 11:56
больше новостей
Россия развалится еще при нашей жизни, – Данилов 11:59
DCH Ярославского стала стратегическим партнером крупнейшей турецкой компании Makyol 21:03
Резко ударит жара до +30 градусов, но дожди и ветер не отступят. Прогноз погоды на 6 июня 21:00
Сегодня Родительская поминальная суббота: что нужно делать в этот день 06:45
Зеленский сказал, когда внесет в Раду законопроект о борьбе с домашним насилием 22:07
больше новостей
Количество новых случаев коронавируса второй день подряд держится на одном уровне
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok