подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Экономика
  • Сколько получают топ-менеджеры частных компаний в Украине. ТОП-30 самых "дорогих" руководителей
06 июня 2020, суббота, 09:25 77 Инфографика
Экономика 2020-06-06T09:45:02+03:00
Українські Новини
Сколько получают топ-менеджеры частных компаний в Украине. ТОП-30 самых "дорогих" руководителей

Сколько получают топ-менеджеры частных компаний в Украине. ТОП-30 самых "дорогих" руководителей

Анна Рудык
Зарплаты, ПУМБ, Vodafone Украина, зарплаты топ-менеджеров
Бизнес. Фото: pixabay
Бизнес. Фото: pixabay

Первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых руководителей украинских частных компаний в 2020 году занял топ-менеджер "ДТЭК" Максим Тимченко, второе - руководитель "Метинвеста" - Юрий Рыженков, а замыкает тройку Мауро Лонгобардо из "АрселорМиттал Кривой Рог". Об этом свидетельствуют данные рейтинга, опубликованного изданием The Page.

Так, в данном рейтинге выбраны менеджеры из 300 крупнейших по размеру оборота компаний.

Отмечается, что все суммы, приведенные в таблице, – это оценочные суждения, которые получены благодаря данным и расчетам пяти крупнейших HR-агентств. 

Как известно, зарплата топ-менеджера состоит из базовой части и вознаграждений. К примеру, чистая ставка победителя нашего рейтинга – главы ДТЭК Максима Тимченко – составляет $60 тыс. в месяц, но его полный пакет бонусов, выплат и компенсаций в иные годы, по данным наших источников, достигал $7 млн.

В первую тройку в этом году вошел глава еще одной компании Рината Ахметова — «Метинвест» — Юрий Рыженков с чистой зарплатой $55 тыс. в месяц. Все остальные топ-менеджеры получают меньше.

Отмечается, что практически все крупнейшие компании с западным капиталом в течение года сменили руководителей и снизили ставки для своих подчиненных.

Также в рейтинг попали далеко не все топ-менеджеры страны. За кадром осталось множество корпораций, которые не имеют оборота. Есть еще одна особенность данного рейтинга – в него попали лишь те, кто не является собственником и основателем крупных корпораций. В рейтинг также не попали компании, в которых позиция CEO вакантна.

Как сообщали Українські Новини, зарплаты правления "Укрзализныци" выросли почти вдвое в 2019, набсовета - в 2,3 раза.

Ранее директор ГП "Антонов" Донец получил 1,2 млн гривен за декабрь

Больше новостей о: Зарплаты ПУМБ Vodafone Украина зарплаты топ-менеджеров

В Минздраве заявили о выплате зарплат медикам за м...
ПУМБ выпустил карту в польских злотых...
У ряда клиентов "Vodafone" недоступна голосовая св...
Зарплаты правления "Укрзализныци" выросли почти вд...
Количество новых случаев коронавируса второй день подряд держится на одном уровне
Украина на карантине 87-й день. Что разрешено
Новости
ВОЗ дала новые рекомендации о ношении защитных масок здоровыми людьми 10:17
Количество новых случаев коронавируса второй день подряд держится на одном уровне 09:51 Инфографика
Бизнес. Фото: pixabay
Сколько получают топ-менеджеры частных компаний в Украине. ТОП-30 самых "дорогих" руководителей 09:25 Инфографика
Украина на карантине 87-й день. Что разрешено 08:55
На Донбассе ранены двое украинских военных, уничтожен один оккупант 08:29
больше новостей
Резко ударит жара до +30 градусов, но дожди и ветер не отступят. Прогноз погоды на 6 июня 21:00
Пенсионный фонд за один день выделил на финансирование пенсий 5,9 млрд гривен 07:15
Россия развалится еще при нашей жизни, – Данилов 11:59
Митинг
Грушевского остановилась в пробках из-за митинга "евробляхеров" под Кабмином 13:39
В Приватбанке объяснили причину сбоев в работе приложения "Приват 24" 12:17
больше новостей
Россия развалится еще при нашей жизни, – Данилов 11:59
Резко ударит жара до +30 градусов, но дожди и ветер не отступят. Прогноз погоды на 6 июня 21:00
Сегодня Родительская поминальная суббота: что нужно делать в этот день 06:45
Зеленский сказал, когда внесет в Раду законопроект о борьбе с домашним насилием 22:07
Северная Македония снова вводит карантин. В стране фиксируют новые вспышки коронавируса 21:30
больше новостей
Сегодня пасхальные поминальные дни, которые перенесли из-за карантина
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok