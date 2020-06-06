Сколько получают топ-менеджеры частных компаний в Украине. ТОП-30 самых "дорогих" руководителей

Первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых руководителей украинских частных компаний в 2020 году занял топ-менеджер "ДТЭК" Максим Тимченко, второе - руководитель "Метинвеста" - Юрий Рыженков, а замыкает тройку Мауро Лонгобардо из "АрселорМиттал Кривой Рог". Об этом свидетельствуют данные рейтинга, опубликованного изданием The Page.

Так, в данном рейтинге выбраны менеджеры из 300 крупнейших по размеру оборота компаний.

Отмечается, что все суммы, приведенные в таблице, – это оценочные суждения, которые получены благодаря данным и расчетам пяти крупнейших HR-агентств.

Как известно, зарплата топ-менеджера состоит из базовой части и вознаграждений. К примеру, чистая ставка победителя нашего рейтинга – главы ДТЭК Максима Тимченко – составляет $60 тыс. в месяц, но его полный пакет бонусов, выплат и компенсаций в иные годы, по данным наших источников, достигал $7 млн.

В первую тройку в этом году вошел глава еще одной компании Рината Ахметова — «Метинвест» — Юрий Рыженков с чистой зарплатой $55 тыс. в месяц. Все остальные топ-менеджеры получают меньше.

Отмечается, что практически все крупнейшие компании с западным капиталом в течение года сменили руководителей и снизили ставки для своих подчиненных.

Также в рейтинг попали далеко не все топ-менеджеры страны. За кадром осталось множество корпораций, которые не имеют оборота. Есть еще одна особенность данного рейтинга – в него попали лишь те, кто не является собственником и основателем крупных корпораций. В рейтинг также не попали компании, в которых позиция CEO вакантна.

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