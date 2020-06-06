1-й квартал "ДТЭК Энерго" закончил с убытком 7,5 млрд гривен, сократив доход в 2,5 раза до 12,8 млрд гривен

Январь-март компания "ДТЭК Энерго" (структура холдинга ДТЭК, объединяющая угольный бизнес, генерацию и дистрибуцию электроэнергии, а также предприятия горного машиностроения) закончила с убытком 7,492 млрд гривен, при этом в 1 квартале 2019 года компания получила прибыль 4,114 млрд гривен.

Об этом говорится в неаудированном финансовом отчете "ДТЭК Энерго", передают Українські Новини.

Согласно отчету, доход компании в 1-м квартале сократился в 2,5 раза, или на 18,972 млрд гривен, до 12,78 млрд гривен в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

"Системный кризис в украинской энергетике, который начался в 2019 году, оказал негативное влияние на отрасль и бизнес, отразился на показателях компании. Искусственные ограничения производителей электроэнергии, ручное регулирование и вмешательство в работу энергорынка на фоне спада национального промышленного производства, сокращение потребления электроэнергии из-за теплых погодных условий привели к разбалансировке всей энергетической системы Украины", – сказал генеральный директор "ДТЭК Энерго" Дмитрий Сахарук.

При этом кризисная ситуация на рынке электроэнергии привела к длительной дестабилизации работы угольных предприятий и тепловых электростанций "ДТЭК Энерго", что и обусловило убыток в первом квартале 2020 года.

Согласно сообщению компании, в первом квартале 2020 года для тепловой генерации был установлен минимальный режим работы: количество энергоблоков компании, работающих в дневные и ночные часы, сократилось до 16.

При этом в первом квартале 2019 года днем работали 27 энергоблоков тепловых электростанций "ДТЭК Энерго", ночью – 25 энергоблоков.

"Вторым негативным фактором стал обвал цен на биржевых сегментах рынка электроэнергии Украины. С января по март 2020 года цена на рынке "на сутки вперед" снизилась на 30% в связи с регуляторными решениями: пересмотр ПСО, ограничения цены продажи "Гарантированного покупателя", изменение ценообразования на балансирующем рынке. Все это привело к тому, что в первом квартале 2020 года "ДТЭК Энерго" снизил производство электроэнергии на 37,8% до 5,1 млрд кВт-ч. На складах предприятий в апреле находилось 2,9 млн тонн угля, что на 80% превышает показатель 2019 года", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, дополнительный отрицательный эффект на финансовые результаты компании оказало ослабление курса национальной валюты из-за общего экономического спада.

Как сообщали Українськi Новини, в 2019 году по сравнению с 2018 годом компания "ДТЭК Энерго" сократила прибыль на 47,3%, или на 2,286 млрд гривен, до 2,549 млрд гривен, сократив доход на 15,4%, или на 13,96 млрд гривен, до 76,826 млрд гривен.

Компания "ДТЭК Энерго" является структурой холдинга ДТЭК, объединяющая угольный бизнес, генерацию электроэнергии, а также предприятия горного машиностроения.

ДТЭК управляет энергетическими активами System Capital Management.

100% акций SCM принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову.

Предприятия ДТЭК в 2018 году снизили выбросы в атмосферу на 10%.