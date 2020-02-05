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05 февраля 2020, среда, 11:58 8
Экономика 2020-02-05T12:10:32+02:00
Українські Новини
В 2019 "ДТЭК Энерго" сократил прибыль на 47% до 2,5 млрд гривен

В 2019 "ДТЭК Энерго" сократил прибыль на 47% до 2,5 млрд гривен

Григорий Яковенко
Прибыль, Доход, ДТЭК, ДТЭК Энерго
"ДТЭК Энерго" Фото: ДТЭК

В 2019 году компания "ДТЭК Энерго" сократила прибыль на 47,3% или на 2,286 млрд гривен до 2,549 млрд гривен.

Об этом говорится в финансовом отчете компании, передают Українські Новини.

В 2019 году "ДТЭК Энерго" сократила доход на 15,4% или на 13,96 млрд гривен до 76,826 млрд гривен.

В свою очередь в 2019 году валовая прибыль "ДТЭК Энерго" сократилась на 35,5% или на 6,834 млрд гривен до 12,433 млрд гривен.

При этом в пресс-службе компании сообщили, что инвестиции и объем выплаченных налогов почти остался на уровне 2018 года.

Инвестиции в 2019 году составили 5,2 млрд гривен, а выплаты в центральный и местные бюджеты – 14,5 млрд гривен.

Также в "ДТЭК Энерго" сообщили, в 2019 году укрепление курса гривны дало 6,6 млрд гривен на курсовых разницах, что на 6,1 млрд гривен превышает показатель 2018 года.

Как сообщали Українські Новини, предприятия ДТЭК в 2018 году снизили выбросы в атмосферу на 10%.

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