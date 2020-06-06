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  • Астролог назвал три знака зодиака, у которых начнется белая полоса сегодня
06 июня 2020, суббота, 05:28 109
Lifestyle 2020-06-06T05:28:01+03:00
Українські Новини
Астролог назвал три знака зодиака, у которых начнется белая полоса сегодня

Астролог назвал три знака зодиака, у которых начнется белая полоса сегодня

Елена Новикова
Гороскоп, советы астрологов, астрологический прогноз, гороскоп на каждый день, гороскоп на сегодня, гороскоп на субботу
Гороскоп. Фото: pershij.com.ua
Гороскоп. Фото: pershij.com.ua

В первый день длинных выходных, которые в этом месяце будут в связи с Троицей, Овнам, Козерогам и Рыбым не стоит ждать неприятностей, ведь звезды уверяют, что у представителей этих трех знаков зодиака начнется белая полоса в жизни. Подробнее об астрологическом прогнозе для этих трех знаков зодиака на субботу, 6 июня, расскажут Українські Новини.

Овен

Звезды уверяют, что Овны в субботу могут строить смелые планы на перспективу. Кроме того, в этот день можно дейстовать решительно, отбросив в сторону все лишние сомнения. Так можно будет добиться успеха и положить начало положительним изменениям. Во второй половине у Овнов удачно решаться финансовые и имущественные проблемы.

Козерог

В субботу перед Козерогами откроются новые горизонты и они смогут значительно преуспеть в делах, проявить себя  с лучшей стороны. Кроме того, день преподнесет приятные сюрпризы и неожиданные подарки. Возможны благоприятные совпадения, которые помогут позволит реализовать задуманное.

Рыбы

Рыб ждет благоприятный день. Многие спорные и проблемные моменты, которые в последнее время волновали представителей этого знака, благополучно разрешатся. Кроме того, звезды уверяют, что Рыбы двигаются в верном направлении, у них получится достичь успеха практически во всех сферах жизни.

Как сообщали Українські Новини, астролог рассказал, что принесет июнь представителям всех знаков зодиака.

Ранее сообщалось о том, какие киноновинки выйдут в этом месяце.

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