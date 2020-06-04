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04 июня 2020, четверг, 18:35 9
Жизнь 2020-06-04T18:35:27+03:00
Українські Новини
Эксперты рассказали, как правильно организовать разгрузочный день

Эксперты рассказали, как правильно организовать разгрузочный день

Надежда Комендантова
Диета, Утро с Интером, здоровое питание, разгрузочный день

Ничего не есть в течение дня – это, конечно, стресс для организма. Но устраивать разгрузочные дни врачи все же советуют. Более того – по их мнению, это должно стать привычкой. Как организовать разгрузочный день так, чтобы он принес максимальную пользу? Об этом шла речь в программе "Утро с Интером", в новом выпуске рубрики "Правила еды". Ее ведущая Вера Борсук продолжает эксперимент – на собственном примере показывает зрителям, как можно выработать правильные пищевые привычки.

"Организму в разгрузочные дни легко, – говорит гастроэнтеролог Лариса Бойченко. – Он, можно сказать, делает генеральную уборку".

Консультация диетолога. Фото: ИнтерКонсультация диетолога. Фото: Интер

Что такое разгрузочный день? По словам гастроэнтеролога, это целый день на монопродукте, например, гречневой каше без соли, сваренной на воде. В рационе разгрузочного дня может быть несладкий фрукт, но только в первой половине дня. "Например, можно съесть печеное яблоко в первой половине дня, а потом только вода, – говорит Лариса Бойченко. – Это может быть день на компоте без сахара. Это может быть любой монопродукт. Я люблю запеченный сельдерей, потому что это вкусно, очень полезно, низкокалорийно. И обязательно 1,5-2 литра воды в день".

Делать разгрузку желательно раз в неделю, к тому же – в один и тот же день. Например, четверг. Или любой другой, кому как удобно. Пить чай и кофе в такие дни можно только в первой половине дня. В обычные же – травяной чай можно употреблять до семнадцати часов, не позже. "Жидкость, выпитая на ночь, превращается в отек, – поясняет гастроэнтеролог. – Она полноценно не выводится из организма. И нагружает его, заставляя нас подыматься ночью, прерывая наш золотой, целебный сон".

Правила еды. Фото. ИнтерПравила еды. Фото. Интер

Вредная привычка – пересаливать пищу. Дневная норма соли – 2 грамма в день, но мы часто употребляем ее гораздо больше. Как следствие – сердечно-сосудистые заболевания. Кроме того, соль заглушает естественный вкус продуктов и вызывает жажду.

И еще одно правило: при термической обработке овощи не стоит доводить до кашеобразного состояния. В идеале они должны сохранить свою форму и цвет.

Правда ли, что те, кто придерживается средиземноморской диеты, живут дольше и лучше себя чувствуют? И какие продукты сокращают нашу жизнь? Об этом – в новом выпуске "Правил еды".

"Пагубные привычки, плохая экология, стрессы, болезни… Нашу жизнь сокращают немало факторов. Давайте, по крайней мере, едой не ухудшать статистику. Ведь мы – то, что мы едим", – подытоживает Вера Борсук.

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