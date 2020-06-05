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  • Моторные масла не являются объектом обложения акцизом, - депутат Рады Гетманцев
05 июня 2020, пятница, 22:30 11
Экономика 2020-06-05T22:31:08+03:00
Українські Новини
Моторные масла не являются объектом обложения акцизом, - депутат Рады Гетманцев

Моторные масла не являются объектом обложения акцизом, - депутат Рады Гетманцев

Ольга Фандорина
налогообложение, масла и смазочные материалы, Даниил Гетманцев, моторные масла
Смазки. Фото: ecointel.com.ua
Смазки. Фото: ecointel.com.ua

Депутат Верховной Рады (фракция "Слуга народа"), председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявляет, что моторные масла не являются объектом обложения акцизным налогом согласно закону №466-IX.

Об этом он сообщил Українським Новинам, передают Українські Новини.

"У пограничных органов и государственных налоговых органов возникли некоторые вопросы по поводу норм закона, которые связаны с налогообложением масел. Мы провели встречи с соответствующими органами и, по состоянию на сегодняшний день, есть два разъяснения, где указано, что масла не являются объектом обложения акцизным налогом", - сообщил Гетманцев.

Также он отметил, что 3 июня соответствующие разъяснения получила Пограничная служба, а 4 июня – Налоговая служба.

Согласно этим разъяснениям, акцизное налогообложение касается только жидкого топлива на основе газойлов (дизтопливо), кроме печного бытового топлива, а также готовых смесей на основе метанола.

Кроме того, Гетманцев сообщает, что внесение масел в группу акцизных товаров не является ошибкой.

"Это не ошибка. Закон четко регулирует отношения. Просто есть код товара, это понятие шире; есть описание товара. Мы обложили акцизом только часть товаров. Ошибки нет ни со стороны Погранслужбы, ни со стороны Налоговой, и, тем более, закона. Это просто недоразумения в правоприменении", - сообщил Гетманцев.

Как сообщали Українські Новини, 23 мая товары группы "Другие смазочные материалы и другие дистиляты" стали подакцизными товарами со ставкой 213,5 евро за 1 тыс. литров.

Это решение было вынесено в качестве поправки к Закону Украины №466 депутатом Даниилом Гетманцевым.

Согласно этому закону, производители смазочных материалов и дистилянтов вынуждены платить акцизный налог, что требует регистрации акцизных складов, накладных и других объектов по учету подакцизной продукции.

Производители моторных масел просят власти убрать из нового закона техническую ошибку, которая остановила всю отрасль.

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