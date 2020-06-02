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02 июня 2020, вторник, 16:50 494 Документ
Общество 2020-06-02T16:51:20+03:00
Українські Новини
Гильдия кинематографистов Одессы просит Разумкова не допустить назначения Ткаченко министром культуры

Гильдия кинематографистов Одессы просит Разумкова не допустить назначения Ткаченко министром культуры

Ирина Дорофейчук
Александр Ткаченко, Слуга народа, Верховная Рада Украины, Дмитрий Разумков, Гильдия кинематографистов Одессы
Гильдия кинематографистов Одессы. Фото: timer-odessa.net
Гильдия кинематографистов Одессы. Фото: timer-odessa.net

Общественная организация по защите и реализации прав кинематографистов "Гильдия кинематографистов Одессы" обратилась к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову с просьбой не допустить назначения министром культуры Украины народного депутат от фракции "Слуга народа" Александра Ткаченко.

Об этом общественная организация заявила в социальной сети Facebook.

Союз кинематографистов обратил внимание на скандальность Ткаченко, а также его рейдерские действия относительно как "Одесской киностудии", так и государственного предприятия "Укркинохроника".

"Профессиональные кинематографисты Одессы просят Вас не допустить назначения скандально известного медиа-менеджера, бывшего генерального директор телеканала "1+1" Александра Ткаченко на должность министра культуры Украины в связи с тем, что своими действиями он уже фактически присвоил и цинично уничтожил Одесскую киностудию художественных фильмов, и в настоящее время осуществляет попытку рейдерского захвата киностудии "Укркинохроника", - заявили в "Гильдии кинематографистов Одессы".

Ранее общественная организация по защите и реализации прав кинематографистов "Гильдия кинематографистов Одессы" обратилась к Президенту Владимиру Зеленскому с просьбой наказать виновных в захвате и уничтожении "Одесской киностудии". Письмо также было адресовано руководителям СБУ, ГПУ, НАБУ, САП и ГБР. В письме описан процесс незаконной приватизации "Одесской киностудии" народным депутатом Александром Ткаченко.

"Ткаченко А.В. и Неверко О.Я. действуя из корыстных мотивов по предварительному сговору, сфальсифицировали соответствующие документы и совершили рейдерский захват культурного национального наследия народа Украины – Одесской киностудии. Это привело к незаконной приватизации и фактического уничтожения государственного предприятия. Действия Неверко и Ткаченко подпадают по признаки преступления, предусмотренных статьями 190,191, 233,364, 366 Уголовного кодекса Украины", - заявили в "Гильдии кинематографистов Одессы" в письме.

Ранее сообщалось, что трудовой коллектив госпредприятия "Украинская студия хроникально-документальных фильмов" (ГП "Укркинохроника") обратился к Зеленскому с просьбой защитить от попыток председателя комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александра Ткаченко организовать рейдерский захват госпредприятия.

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