Кандидат в языковые омбудсмены называет русских "свинособаками" и считает это нормальным

Кандидат на должность языкового омбудсмена Святослав Литинский считает нормальным называть россиян "свинособаками" и собирается продолжать использовать подобные высказывания и после занятия должности, на которую претендует. Об этом он сообщил в интервью изданию "Страна".

Так, в 2017 году Литинский на своей странице в Facebook опубликовал пост, в котором назвал русских "свинособаками".

Скриншот: Святослав Литинский/Фейсбук

На вопрос интервьюера о том, считает ли сейчас Литинский такие высказывания уместными, он снова подтвердил свои слова.

"Надо смотреть на это слово в контексте. Советскую власть я считаю оккупационной властью в отношении к Украине. В частности, в моей семье у моей бабушки двоих братьев советская власть расстреляла, третьего брата выслали в Сибирь. Я считаю советскую власть тоталитарной, на уровне с нацизмом. И сейчас, если речь идет о поддержке гражданами России военной агрессии или если они выступают против целостности Украины, то я считаю, что такие высказывания уместны", - сказал Литинский.

Также он подтвердил, что будет использовать такие высказывания в адрес россиян и в дальнейшем, в том числе если займет должность языкового омбудсмена.

"Безусловно. Я считаю, это нормально", - отметил Литинский.

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