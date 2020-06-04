подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
ONLINE
4.06.20 12:00 Пресс-конференция адвоката Егора Бодрова о бездеятельности Офиса Генерального Прокурора и ГБР в разрезе расследования ряда уголовных производств

04 июня 2020, четверг, 09:24 473
Общество 2020-06-04T11:00:02+03:00
Українські Новини
Кандидат в языковые омбудсмены называет русских "свинособаками" и считает это нормальным

Кандидат в языковые омбудсмены называет русских "свинособаками" и считает это нормальным

Анна Рудык
Русский язык, Курьезы, Разжигание ненависти, Святослав Литинский
Святослав Литинский. Фото: Фейсбук/Святослав Литинский
Святослав Литинский. Фото: Фейсбук/Святослав Литинский

Кандидат на должность языкового омбудсмена Святослав Литинский считает нормальным называть россиян "свинособаками" и собирается продолжать использовать подобные высказывания и после занятия должности, на которую претендует. Об этом он сообщил в интервью изданию "Страна".

Так, в 2017 году Литинский на своей странице в Facebook опубликовал пост, в котором назвал русских "свинособаками". 

Скриншот: Святослав Литинский/ФейсбукСкриншот: Святослав Литинский/Фейсбук

На вопрос интервьюера о том, считает ли сейчас Литинский такие высказывания уместными, он снова подтвердил свои слова.

"Надо смотреть на это слово в контексте. Советскую власть я считаю оккупационной властью в отношении к Украине. В частности, в моей семье у моей бабушки двоих братьев советская власть расстреляла, третьего брата выслали в Сибирь. Я считаю советскую власть тоталитарной, на уровне с нацизмом. И сейчас, если речь идет о поддержке гражданами России военной агрессии или если они выступают против целостности Украины, то я считаю, что такие высказывания уместны", - сказал Литинский.

Также он подтвердил, что будет использовать такие высказывания в адрес россиян и в дальнейшем, в том числе если займет должность языкового омбудсмена.

"Безусловно. Я считаю, это нормально", - отметил Литинский.

Как сообщали Українські Новини, Фарион обозвала "москалями" украинских защитников, которые говорят по-русски.

Тем временем 40% украинцев хотят, чтоб русскоговорящим разрешили учиться на русском языке.

Больше новостей о: Русский язык Курьезы Разжигание ненависти Святослав Литинский

Рада отправила программу деятельности Кабмина на доработку
Список областей, не соответствующих критериям смягчения карантина, увеличился на 2 области
Новости
Аваков отказался комментировать сбор подписей депутатов за его отставку 11:25
Фото: Президент Владимир Зеленский пьет кофе в Хмельницком и нарушает постановление Кабмина о смягчении карантина. Скриншот Telegram-канала Офиса президента
Пил кофе в кофейне в большой компании и игнорировал маску. Как Зеленский в Хмельницком нарушал постановление Кабмина 11:23
Рада отправила программу деятельности Кабмина на доработку 11:20
Зеленский на пробежке. Фото: Таблоид
Зеленский в компании охранников пробежал 8 километров в Хмельницком 10:57
Сразу три игрока сорвали банк на матче "Шахтер" – "Динамо"! 10:55
больше новостей
Сегодня вводится в обращение монета номиналом 10 гривен 07:00
МАУ изменит тарифы после возобновления полетов 07:30
В Украине "запустились" пригородные электрички: сколько людей перевезли в 1 день лета 17:33
Пенсионный фонд направил на финансирование пенсий в июне 594,8 миллиона гривен 17:30 Инфографика
Почему в украинских магазинах продают импортные овощи по "космическим" ценам, – эксперты 07:02
больше новостей
Сегодня вводится в обращение монета номиналом 10 гривен 07:00
Ткаченко превратил Одесскую киностудию в кладбище, - обращение "Гильдии кинематографистов Одессы" к Зеленскому 13:48
Внезапно умер украинский джазмен Руслан Егоров 12:24
В бюджете не предусмотрено денег для Совета реформ, куда назначили Саакашвили 07:07 Документ
Мышь. Фото: zaknews.in.ua
Мыши с именами и должностями ответят: из-за пропажи зерна из Госрезерва завели уголовное дело 19:26
больше новостей
Количество новых случаев коронавируса в Украиине стремительно растет второй день подряд
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok