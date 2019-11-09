Фарион обозвала "москалями" украинских защитников, которые говорят по-русски

Известная своими националистическими взглядами экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион обрушилась с критикой на всех русскоговорящих украинцев.

Особенного внимания удостоились украинские силовики, которые, несмотря на свое гражданство, предпочитают говорить на "языке врага". Всех бойцов ВСУ, говорящих по-русски, Фарион назвала "москалями".

"Могу запросто назвать их москалями. Почему вы говорите на русском языке? Вы живете на какой земле? На украинской. Вы какой хлеб едите?.. Какого вы вцепились в этот мертвый язык? Почему вы так панически за это держитесь?" — заявила она, выступая в эфире телеканала "НТА".

Фарион полагает, что многие ее соотечественники предпочитают русский язык государственному из-за лени.

Напомним, Фарион заявила, что русскоязычные граждане не должны получать в Украине образование и работу.

Ранее вокруг Фарион разгорелся очередной языковой скандал: экс-депутат обиделась на английский язык.