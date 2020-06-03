На молочную корову 5 тысяч гривен: фермеры получат спецдотации от Кабмина

Кабинет Министров предусмотрел специальную дотацию за содержание коров молочного направления на безвозвратной основе фермерским хозяйствам, в собственности которых находится от 5 коров в размере 5 тыс. гривен за каждую голову в 2020 году, в то время, как "многосемейные" пчеловоды получат по 200 гривен на пчелосемью.

Соответствующее постановление было принято на заседании правительства в среду, передают Українськi Новини.

Согласно ему, такая госпомощь одному хозяйству предоставляется в рамках 250 тыс. гривен, а в целом на данную дотацию предусмотрено 100 млн гривен.

Также в 2020 году 95 млн гривен выделяется на субсидию на 1 га обрабатываемых угодий для новосозданных фермерских хозяйств в размере не более 60 тыс. гривен одному хозяйству, 10 млн гривен - на компенсацию 90% стоимости консультативных услуг фермерам и кооперативам, но не более 10 тыс. гривен в одни руки, 60 млн гривен - на возмещение сельскохозяйственным обслуживающим кооперативам 70% стоимости закупленной техники и оборудования, но не более 3 млн гривен одному кооперативу.

Ожидается, что данная господдержка позволит в текущем году создать более 1 583 новых фермерских хозяйств, предоставить консультативным службам услуги более чем для 1 тыс. сельхозпроизводителей и купить не менее 20 кооперативам около 100 единиц техники.

Кроме того, предусмотрена выплата 114,78 млн гривен задолженности перед фермерами по госпрограммам в 2019 году.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров утвердил направления государственной поддержки развития животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции на 2020 год, после того, как украинские животноводы понесли более 2 млрд гривен убытков.

Тем временем, рост цен на социально значимые товары и лекарства будут под государственным контролем.