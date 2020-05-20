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20 мая 2020, среда, 20:26 21
Экономика 2020-05-20T20:28:15+03:00
Українські Новини
Кабмин предусмотрел дотацию 200 гривен на пчелосемью для "многосемейных" пчеловодов

Кабмин предусмотрел дотацию 200 гривен на пчелосемью для "многосемейных" пчеловодов

Надежда Комендантова
Пчелы, Мед, Господдержка
Пчелы. Фото: poradum.com
Пчелы. Фото: poradum.com

В то время, как еще год назад в Украине ввели страхование пчел, Кабинет Министров предусмотрел выделение дотации в размере 200 гривен на 1 пчелосемью для владельцев от 10 до 300 таких семей.

Соответствующее постановление принято в ходе заседания правительства в среду, передают Українськi Новини.

При наличии у агрария более 300 пчелосемей максимальный размер дотации для него составит 60 тыс. гривен.

Для того чтобы получить финансовую помощь, физическое или юридическое лицо должно зарегистрировать свои мощности в Государственном реестре мощностей операторов рынка.

Кроме того, правительство предоставляет возмещение до 50% стоимости закупленных пчел, а также племенных животных, спермы и эмбрионов в целях разведения поголовья.

Также в этом году правительство оставило возмещение 30% стоимости животноводческих объектов, которые были построены или реконструированы и введены в эксплуатацию с декабря 2019 года по сентябрь 2020 года, однако без привязки к сумме стоимости.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров утвердил направления государственной поддержки развития животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции на 2020 год.

В частности, внедряется новая программа поддержки в виде специальной бюджетной дотации за существующие пчелосемьи ориентировочным объемом 110 млн гривен.

Ранее Украина за 10 дней исчерпала квоту на беспошлинные поставки меда в Европейский Союз на 2020.

Тем временем, продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) заявляет, что ЕС не предоставляло официальных претензий касательно качества меда, который Украина экспортирует в ЕС.


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