Украинские животноводы понесли более 2 млрд гривен убытков

В 2019 году украинское животноводство понесло убытки в размере более, чем 2,1 млрд грн. Об этом заявил директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Юрий Лупенко, передает Дело.

"После двух успешных для животноводства лет — 2017 года с прибылью в 6,2 млрд грн и 2018 года с прибылью около 5,3 млрд грн — по результатам 2019 года отрасль понесла более 2,1 млрд грн убытков", — отметил он.

По его словам, рентабельными остались только производство молока и выращивание птицы.

В пресс-службе учреждения отмечают, что только за счет производства молока сельскохозяйственные предприятия получили в 2019 году более 2,6 млрд грн прибыли. Хотя, в прошлом году доходы на производстве молока в сельхозпредприятиях снизились против 2018 года почти на 1,3 млрд грн.

В то же время, уровень рентабельности производства этого вида продукции уменьшится против показателя 2018 года всего на 1% меньше и составит 15,1%.

Кроме молочного скотоводства, доходность по результатам 2019 года сохранило выращивание птицы. От этой отрасли агропредприятия получат более чем в 2,5 раза больше, чем в 2018 году — около 275 млн грн в 2019 году против 108,8 млн грн в предыдущем.

При этом, существенно снизился уровень рентабельности животноводства в сельхозпредприятиях. Если в 2017 году он составлял 12,7%, в 2018 году — 9,7%, то в прошлом году сменился уровнем убыточности (-3,5%).

Выращивание свиней, уровень рентабельности которого в 2018 году составил 6,9%, в прошлом году стало убыточным (-7,2%).

Рентабельность производства яиц, которое в 2018 году было прибыльным, снизилась с 5,4% в 2018 году до (-25,6)% в прошлом году. Нерентабельным осталось производство шерсти (-70,4%).

Убыточность выращивания крупного рогатого скота увеличилась с -17,7% в 2018 году до -27,5%, а овец и коз — до (-24,6)% с (-16,7)% в 2018 году.

"Таким образом, инвестиционная привлекательность животноводства, кроме производства молока и выращивания птицы, продолжила свое падение, что может привести к снижению объемов производства в отрасли", — подытожил Лупенко.