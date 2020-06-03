Да пошли все к черту, – Саакашвили рассказал когда будут видны результаты его реформ

В ходе онлайн-конференции с представителями бизнеса бывший Президент Грузии Михаил Саакашвили эмоционально отреагировал на вопрос, когда ждать результатов его работы в Национальном совете реформ при Президенте Украины.

Журналист Андрей Павловский опубликовал видеозапись онлайн-конференции на своей странице в социальной сети Facebook.

"Пошли все к черту, кто так думает. Надоело мне это… мол назначили, когда будут дела. Сами шевелите руками, все в ваших руках. К чертовой матери!" - заявил политик.

Как сообщали Українські Новини, в государственном бюджете на 2020 год не предусмотрено денег для Исполнительного комитета Национального совета реформ, председателем которого назначен Саакашвили.

7 мая 2020 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Саакашвили председателем Исполнительного комитета Нацсовета реформ.