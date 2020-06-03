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03 июня 2020, среда, 18:30 185 Видео
Президент 2020-06-03T19:15:02+03:00
Українські Новини
Да пошли все к черту, – Саакашвили рассказал когда будут видны результаты его реформ

Да пошли все к черту, – Саакашвили рассказал когда будут видны результаты его реформ

Сергей Паламаренко
Михаил Саакашвили , Андрей Павловский, Нацсовет реформ
Михаил Саакашвили. Фото: SaakashviliMikheil/Facebook
Михаил Саакашвили. Фото: SaakashviliMikheil/Facebook

В ходе онлайн-конференции с представителями бизнеса бывший Президент Грузии Михаил Саакашвили эмоционально отреагировал на вопрос, когда ждать результатов его работы в Национальном совете реформ при Президенте Украины.

Журналист Андрей Павловский опубликовал видеозапись онлайн-конференции на своей странице в социальной сети Facebook.

"Пошли все к черту, кто так думает. Надоело мне это… мол назначили, когда будут дела. Сами шевелите руками, все в ваших руках. К чертовой матери!" - заявил политик.

Как сообщали Українські Новини, в государственном бюджете на 2020 год не предусмотрено денег для Исполнительного комитета Национального совета реформ, председателем которого назначен Саакашвили.

7 мая 2020 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Саакашвили председателем Исполнительного комитета Нацсовета реформ.

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