ФСБ разместило видео задержания украинского военнослужащего в Крыму, а в Украине заявили о его похищении

Федеральная служба безопасности России опубликовала видео задержания бойца 95-й десантно-штурмовой бригады Евгения Добринского на границе с аннексированным Крымом, который, как сообщает командование десантно-штурмовых войск Украины, пропал 30 мая около пяти часов утра. Также предполагают, что военного могли похитить, ведь неподалеку от места размещения военнослужащих, были обнаружены следы борьбы, передают Українські Новини.

ФСБ России опубликовала 2 видео задержания украинского военного. На одном Евгений Добринский, опустив глаза вниз, рассказал, что 29 мая был в увольнении. Он пошел в соседний поселок Сиваш за сигаретами, где встретил местных жителей, которые выпивали на остановке, и присоединился к ним, а также курил "травку". После выпивки уже утром Добринский отправился к позициям россиян, которые его и задержали.

"29 мая около 22:00–23:00 пошел в село Сиваш за сигаретами, где я встретил компанию местных, которые распивали алкоголь на остановке, они меня позвали. Я к ним пришел и начал с ними выпивать спиртное, курили травку. И еще мне в карман дали, я в карман положил", – рассказал Евгений Добринский.

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На втром видео фсбшники показали, как украинский военный идет по рельсах в расстегнутой куртке и с расставленными в стороны руками. Навстречу пришли россияне и увели его.

ФСБ открыло против украинского солдата уголовное дело по статье 322 УК России – незаконное пересечение границы.

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В ходе личного досмотра у задержанного обнаружено и изъято вещество растительного происхождения, предположительно являющееся наркотическим, которое направлено на экспертизу" – сообщет пресс-служба ФСБ Росии.

Тем временем в командовании десантных войск сообщили, что российское видео – фейк, а допрос Евгения Добринского постановочный, поскольку на солдата было оказано давление.

"Если бы данная информация соответствовала действительности, видеообращение с соответствующей экспертизой были бы опубликованы первого же дня, а не через трое суток. Именно такой минимальный срок нужен спецслужбам РФ, чтобы психологически обработать задержанного, угрожая расправой и другими действиями", – заявили в ДШВ.

В командовании десантных войск сообщили, что российское видео – фейк. Скриншот: Facebook ДШВ

Также украинские военные сообщают, постановку видео доказывает то, что главным убором формы одежды в данном разделе определена панама летняя, а не фуражка полевая, которую надели военнослужащему.

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