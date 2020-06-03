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03 июня 2020, среда, 08:19 2573
Америка 2020-06-03T08:20:27+03:00
Українські Новини
В Киеве прошел митинг в поддержку украинца, который пытался на бензовозе проехать через толпу американцев

В Киеве прошел митинг в поддержку украинца, который пытался на бензовозе проехать через толпу американцев

Ольга Фандорина
Акции протеста, Миннеаполис, Митинги в Миннеаполисе, Митинг в Киеве, Богдан Вечирко

Пока в США начались массовые нападения на полицейских, в Киеве возле посольства США в Украине состоялся митинг в поддержку украинца Богдана Вечирко, который на бензоволе пытался въехать в толпу протестующих в Миннеаполисе. Об этом сообщает "Киев оперативный" в соцсети Facebook.

"Примерно час назад под посольством США в Киеве проходил митинг за человека, который в Миннеаполисе на бензовозе пытался сбить толпу протестующих", - говорится в сообщении.

Митинг за Богдана Вечирко. Фото: Киев ОперативныйМитинг за Богдана Вечирко. Фото: Киев Оперативный

Митинг за Вечирко оказался немноголюдным. Фото: Киев ОперативныйМитинг за Вечирко оказался немноголюдным. Фото: Киев Оперативный

Задержаный Богдан Вечирко. Фото: Truckist.comЗадержаный Богдан Вечирко. Фото: Truckist.com

Украинец Богдан Вечирко, 31 мая въехал на на скорости на грузовике в толпу протестующих в поддержку убитого полицейским темнокожего Джорджа Флойда, которые перекрыли дорогу, на трассе I-35W в Миннеаполисе, сообщает CNN.

По информации, наезд на людей произошел на мосту. Митингующие сначала шли по центру трассы, а затем начали разбегаться в стороны из-за надвигающегося автомобиля. Момент, когда цистерна, за рулем которой был Вечирко, проезжала через мирный протест, попал на камеры.

Пресс-служба Департамента общественной безопасности назвала украинца "подстрекателем толпы мирных демонстрантов".

"Богдан Вечирко задержан по подозрению в нападении", — заявили в управлении шерифа.

Богдану Вечирко 35 лет, проживает он в получасе езды от Миннесоты. Украинец работает на грузовую компанию как внешний подрядчик. Мотивы его поступка пока неизвестны.

Американские СМИ пишут, что Вечирко был поклонником Трампа и отправлял "донаты" на его предвыборную кампанию.

Напомним, что 2 июня журналистка "Голоса Америки" Кристина Шевченко получила перелом пальцев.

Также сообщалось, что в Миннеаполисе во время забастовок полиция обстреляла съемочную группу немецкого издания Deutsche Welle. 

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