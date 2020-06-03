Почему в украинских магазинах продают импортные овощи по "космическим" ценам, – эксперты

Еще с начала карантина цены на борщевой набор значительно начали расти. С появлением пандемии коронавируса отечественные производители потерпели "крах", ведь продавать товар они могут лишь на рынках, которые около двух месяцев были закрыты на карантин. Торговые сети еще больше начали доверять иностранным поставщикам, и все реже запускают отечественных производителей. О причинах и конкуренции Украины с иностранными поставщиками передает 5 канал.

На полках супермаркетов можно увидеть продукцию Египта, Беларуси, России, но среди всего этого разнообразия импорта отечественному производителю места нет.

Рынки и сезонные ярмарки – единственное место, где украинские фермеры могут продавать свой товар. Но они были закрыты. Как следствие – горы гнилых и выброшенных на улицу овощей. А это тонны урожая, который, казалось бы, можно было продавать в супермаркете.

Сети требуют, чтобы продукция была идеальной. Одинаковой по размеру, цвету и не грязной от земли. Еще и поставки урожая должны быть непрерывными.

Цены на социально важные продукты – хлеб, овощи, растительное масло – растут, поскольку мировая экономика подорвана коронавирусом. Поэтому борщ украинцы будут готовить по европейским ценам.

"Логично, что Украина начала закупать картофель на внешних рынках. Впервые появилась голландская, бельгийская и французская картошка. Наш производитель не выдерживает такой конкуренции, давления внешних рынков. Следовательно, на полках в этом году мы увидели преимущественно импорт", – подчеркнула исполнительный директор Украинской ассоциации производителей картофеля Оксана Руженкова.

Как поясняют эксперты, этого можно было избежать и обеспечить страну собственным урожаем, установив во всех хозяйствах орошение, то есть автоматический полив, и построить картофельные хранилища.

"Нужно ввести зеркальные меры для стран, которые ограничивают поставку продукции из Украины. Украина обеспечена лишь на пятую часть от собственной внутренней потребности картофелехранилищ. Этого не хватит, чтобы Украина могла прокормить себя с осени до весны сохраненным картофелем", – добавила эксперт.

По мнению экономистов, в 2020 году питаться собственным производством украинцы будут разве что с июня и до августа, молодой картошкой. Потому что средне поздних и поздних сортов посажено абсолютно столько же, сколько и в прошлом году.

Потому импорт возобновится. И завозить заграничные продукты будет в разы дешевле, чем оптово закупаться у отечественных аграриев.

"Если поедет импорт, то он поедет по тем ценам, которые будут мировыми. А мировая цена в этом году будет расти, потому что в мире есть проблемы. Можно смело учитывать, что процентов на 10-12 цены вырастут", – рассказал экономист Олег Пендзин.

Как сообщали Українські Новини, повышение стоимости продуктов в Украине прогнозировалось в конце января.