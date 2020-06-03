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03 июня 2020, среда, 07:30 2704
Транспорт 2020-06-03T08:30:01+03:00
Українські Новини
МАУ изменит тарифы после возобновления полетов

МАУ изменит тарифы после возобновления полетов

Елена Литвин
Тарифы, Карантин, МАУ, Возобновление полетов, Цены на авиабилеты
Самолет. МАУ
Самолет. МАУ

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" уже рассказала, как будет возобновлять полеты с 15 июня, теперь МАУ заявила, что с 1 июня в целом меняет тарифный концепт.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба компании.

"Этот будет новый продукт с новыми техниками в ценообразовании. Но, безусловно, мы сохраняем привлекательность наших тарифов с точки зрения цены", - рассказала пресс-служба МАУ.

Отмечается, что компания переходит к одной тарифной семье в эконом-классе и одной - в бизнес-классе.

При этом при изменении даты вылета на более поздний период проводится проверка наличия мест в соответствии с примененным в оригинальном билете тарифом.

Таким образом, не применяются штрафные санкции и сервисный сбор, однако, возможно, придется заплатить сумму разницы в тарифе.

МАУ возместила пассажирам стоимость неиспользованных билетов на общую сумму 9,9 млн долларов с 17 марта по 25 мая.

"По возврату средств в целом обратились на сумму 29,7 млн ​​долларов (с 17 марта по 25 мая), из которых оформление промокода - на сумму 15 млн долларов, получили возврат средств - на 9,9 млн долларов", - сказали в МАУ.

Промокод гарантирует возвращение полной стоимости неиспользованного билета (его части) или неиспользованной услуги и дает дополнительный бонус в размере 25% от стоимости, который пассажир может использовать при оплате новой покупки.

Как сообщали Українські Новини, МАУ пришлось сократить 900 сотрудников в период карантина.

Тем временем аэропорт "Киев" планирует начать прием и отправку международных рейсов с 16 июня.

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