МАУ изменит тарифы после возобновления полетов

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" уже рассказала, как будет возобновлять полеты с 15 июня, теперь МАУ заявила, что с 1 июня в целом меняет тарифный концепт.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба компании.

"Этот будет новый продукт с новыми техниками в ценообразовании. Но, безусловно, мы сохраняем привлекательность наших тарифов с точки зрения цены", - рассказала пресс-служба МАУ.

Отмечается, что компания переходит к одной тарифной семье в эконом-классе и одной - в бизнес-классе.

При этом при изменении даты вылета на более поздний период проводится проверка наличия мест в соответствии с примененным в оригинальном билете тарифом.

Таким образом, не применяются штрафные санкции и сервисный сбор, однако, возможно, придется заплатить сумму разницы в тарифе.

МАУ возместила пассажирам стоимость неиспользованных билетов на общую сумму 9,9 млн долларов с 17 марта по 25 мая.

"По возврату средств в целом обратились на сумму 29,7 млн ​​долларов (с 17 марта по 25 мая), из которых оформление промокода - на сумму 15 млн долларов, получили возврат средств - на 9,9 млн долларов", - сказали в МАУ.

Промокод гарантирует возвращение полной стоимости неиспользованного билета (его части) или неиспользованной услуги и дает дополнительный бонус в размере 25% от стоимости, который пассажир может использовать при оплате новой покупки.

Как сообщали Українські Новини, МАУ пришлось сократить 900 сотрудников в период карантина.

Тем временем аэропорт "Киев" планирует начать прием и отправку международных рейсов с 16 июня.