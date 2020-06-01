Бывший замглавы Одесской полиции Ищенко назначен начальником ГУ Нацполиции в Винницкой области вместо Педоса

Глава Национальной полиции Игорь Клименко назначил начальником Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Ивана Ищенко вместо Юрия Педоса, который был отстранен от должности после перестрелки в Броварах Киевской области, в которой также принимали участие жители Винницы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передают Українськi Новини.

"Полицию Винницкой области возглавил Иван Ищенко. Представление состоялось сегодня, 1 июня. Участие в мероприятии приняли руководители Винницкой области, правоохранительных органов области", - сказано в нем.

Председатель Нацполиции обозначил, что Ищенко - опытный офицер, с 18-летним стажем работы в правоохранительных органах, который начинал службу оперуполномоченным уголовного розыска, работал заместителем начальника райотдела и руководителем райотделов полиции, возглавлял превентивный блок полиции, занимал должность заместителя начальника полиции Одесской области.

Во время выступления Ищенко поблагодарил за доверие и отметил, что вместе с коллективом винницкой полиции обеспечит безопасность в регионе.

Он отметил, что основной задачей для него и всего коллектива является защита прав и свобод граждан, обеспечение правопорядка, соблюдение дисциплины и законности.

Как сообщали Українськi Новини, Броварской суд арестовал уже 20 лиц, задержанных в ходе стрельбы в Броварах, на 60 дней ареста без права внесения залога.