Акции украинских компаний на Варшавской фондовой бирже растут вторую неделю подряд

Национальный индекс цен WIG-Ukraine на Варшавской фондовой бирже с 22 по 29 мая вырос на 0,7%, или на 2,57 пункта до 347,1 пункта, продолжив рост 2-ю неделю подряд.

Об этом свидетельствуют данные на сайте биржи, передают Українськi Новини.

В начале указанного периода индекс составлял 344,53 пункта, в конце - 347,10 пункта.

Наибольшее падение показали акции компании "Милкиленд" (-10,9%), наибольший рост продемонстрировали акции компаний Coal Energy и KSG Agro (+5%).

Компания Цена последней сделки, злотые, 22 мая Цена последней сделки, злотые, 29 мая Изменение стоимости % "Кернел" 41,15 41,25 +0,2 "Астарта" 15,70 15,80 +0,6 Coal Energy 0,20 0,25 +5 "Милкиленд" 0,55 0,49 -10,9 "Агротон" 3,79 3,89 +2,6 KSG Agro 1,20 1,26 +5 Sadovaya ---- ---- ---- "Овостар" 77 77 0 IMC 11,5 11,8 +2,6 KDM Shipping ---- ---- ----

Как сообщали Українські Новини, национальный индекс цен WIG-Ukraine на Варшавской фондовой бирже с 15 по 22 мая вырос на 5,3%, или на 17,42 пунктов до 344,53 пункта после 4-недельного снижения.

Ранее акции украинских компаний на Варшавской фондовой снова начали снижение после недельного роста.