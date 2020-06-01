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01 июня 2020, понедельник, 11:17 31
Экономика 2020-06-01T12:15:01+03:00
Українські Новини
Акции украинских компаний на Варшавской фондовой бирже растут вторую неделю подряд

Акции украинских компаний на Варшавской фондовой бирже растут вторую неделю подряд

Анна Рудык
Биржа, котировки на бирже, Варшавская фондовая биржа (WSE), WIG-Ukraine
Биржа. Фото: landlord.ua
Биржа. Фото: landlord.ua

Национальный индекс цен WIG-Ukraine на Варшавской фондовой бирже с 22 по 29 мая вырос на 0,7%, или на 2,57 пункта до 347,1 пункта, продолжив рост 2-ю неделю подряд.

Об этом свидетельствуют данные на сайте биржи, передают Українськi Новини.

В начале указанного периода индекс составлял 344,53 пункта, в конце - 347,10 пункта.

Наибольшее падение показали акции компании "Милкиленд" (-10,9%), наибольший рост продемонстрировали акции компаний Coal Energy и KSG Agro (+5%).

Компания Цена последней сделки, злотые, 22 мая Цена последней сделки, злотые, 29 мая Изменение стоимости %
"Кернел" 41,15 41,25 +0,2
"Астарта" 15,70 15,80 +0,6
Coal Energy 0,20 0,25 +5
"Милкиленд" 0,55 0,49 -10,9
"Агротон" 3,79 3,89 +2,6
KSG Agro 1,20 1,26 +5
Sadovaya ---- ---- ----
"Овостар" 77 77 0
IMC 11,5 11,8 +2,6
KDM Shipping ---- ---- ----

Как сообщали Українські Новини, национальный индекс цен WIG-Ukraine на Варшавской фондовой бирже с 15 по 22 мая вырос на 5,3%, или на 17,42 пунктов до 344,53 пункта после 4-недельного снижения. 

Ранее акции украинских компаний на Варшавской фондовой снова начали снижение после недельного роста.

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