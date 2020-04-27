подписаться на рассылку
26.9 27.35
28.95 29.6
˟
  • Новости
  • Экономика
  • Акции украинских компаний на Варшавской фондовой снова начали снижение после недельного роста
27 апреля 2020, понедельник, 16:05 573
Экономика 2020-04-27T16:05:53+03:00
Українські Новини
Акции украинских компаний на Варшавской фондовой снова начали снижение после недельного роста

Акции украинских компаний на Варшавской фондовой снова начали снижение после недельного роста

Григорий Яковенко
Индекс, Фондовая биржа, Варшавская фондовая биржа (WSE), WIG-Ukraine
Биржа котировки Фото: landlord.ua
Биржа котировки Фото: landlord.ua

Национальный индекс цен WIG-Ukraine на Варшавской фондовой бирже с 17 по 24 апреля снизилсяна 2,26%, или на 7,62 пунктов до 328,80 пунктов.

Об этом свидетельствуют данные на сайте биржи, передают Українськi Новини.

В начале указанного периода индекс составлял 336,42 пунктов, в конце - 328,80 пунктов.

Наибольшее падение показала компания "Coal Energy" (-27,27%), наибольший рост продемонстрировали акции компании "Овостар" (+6%).


Компания Цена последней сделки, злотые, 17 апреля Цена последней сделки, злотые, 24 апреля Изменение стоимости %
"Кернел" 43,45 40,50 -6,78
"Астарта" 12,40 11,65 -6,04
Coal Energy 0,22 0,16 -27,27
"Милкиленд" ---- 0,40 ----
"Агротон" 3,26 3,42 +4,9
KSG Agro 1,20 1,18 -1,66
Sadovaya ---- ---- ----
"Овостар" 75 79,5 +6
IMC 12,5 11,90 -4,8
KDM Shipping ---- ---- ----

Как сообщали Українськi Новини, национальный индекс цен WIG-Ukraine на Варшавской фондовой бирже с 9 по 17 апреля повысился на 5,22%, или на 16,68 пунктов до 336,42 пунктов.

Больше новостей о: Индекс Фондовая биржа Варшавская фондовая биржа (WSE) WIG-Ukraine

В Киево-Печерской Лавре 20 новых случаев коронавируса. Всего в Киеве 1,2 тыс. инфицированных
Кличко уволил своего зама Слончака, который напал на полицейских
Новости
Зависит от показателей распространения вируса. Криклий рассказал, когда возобновятся междугородние перевозки 16:25
В Германии фиксируют новые вспышки COVID-19. За сутки более тысячи новых случаев заражения 16:24
Акции украинских компаний на Варшавской фондовой снова начали снижение после недельного роста 16:05
После пандемии коронавируса в Украину приедет Макрон 15:59
Мировые расходы на оборону достигли рекорда впервые с 1988 года 15:57
больше новостей
Пенсии вырастут от 100 до 2 тысяч гривен: кому с 1 мая прибавку не дадут 05:30
Что будет с гривной: экономисты спрогнозировали курс доллара в Украине 06:15
Руки хирурга дрожали: СМИ сообщили о смерти Ким Чен Ына 22:19 Дополнено
Военный склад в Балаклее был подорван из под земли, а не дроном РФ, – отчет ВСК 20:51 Документ
Николай Тищенко.
"Слуга народа" Тищенко назвал Чернобыльскую катастрофу "праздником" 23:52
больше новостей
Военный склад в Балаклее был подорван из под земли, а не дроном РФ, – отчет ВСК 20:51 Документ
Бизнес требует от властей снять карантин с 1 мая: предприниматели грозят протестами 20:19
Пенсии вырастут от 100 до 2 тысяч гривен: кому с 1 мая прибавку не дадут 05:30
"Во всем виновата мафия!": Соколовский оправдался за сговор с "Медицинскими закупками Украины" 11:38
Сегодня отмечают 34-ю годовщину аварии на Чернобыльской АЭС 09:00
больше новостей
Пожары в Житомирской области локализованы. Какой сейчас воздух в Киеве
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok