Акции украинских компаний на Варшавской фондовой снова начали снижение после недельного роста

Национальный индекс цен WIG-Ukraine на Варшавской фондовой бирже с 17 по 24 апреля снизилсяна 2,26%, или на 7,62 пунктов до 328,80 пунктов.

Об этом свидетельствуют данные на сайте биржи, передают Українськi Новини.

В начале указанного периода индекс составлял 336,42 пунктов, в конце - 328,80 пунктов.

Наибольшее падение показала компания "Coal Energy" (-27,27%), наибольший рост продемонстрировали акции компании "Овостар" (+6%).





Компания Цена последней сделки, злотые, 17 апреля Цена последней сделки, злотые, 24 апреля Изменение стоимости % "Кернел" 43,45 40,50 -6,78 "Астарта" 12,40 11,65 -6,04 Coal Energy 0,22 0,16 -27,27 "Милкиленд" ---- 0,40 ---- "Агротон" 3,26 3,42 +4,9 KSG Agro 1,20 1,18 -1,66 Sadovaya ---- ---- ---- "Овостар" 75 79,5 +6 IMC 12,5 11,90 -4,8 KDM Shipping ---- ---- ----

Как сообщали Українськi Новини, национальный индекс цен WIG-Ukraine на Варшавской фондовой бирже с 9 по 17 апреля повысился на 5,22%, или на 16,68 пунктов до 336,42 пунктов.