Нескучное лето: ТОП-5 мест в Киевской области, которые стоит увидеть

В первые же летние выходные лучшей фразой для начала для звучит "А поехали за город". А особенно хочется вырваться из Киева, где все еще закрыты большинство ресторанов, а фестивалей, концертов и событий не предвидится в ближайшем будущем. Так куда же поехать в Киевской области и какие же интересные места можно посмотреть?

Пейзажи Витачива:

Если вы устали от созерцания однотипных городских бетонных муравейников, а больше всего на свете хочется словить свежий речной воздух и увидеть картинные пейзажи с разливающимся широким Днепром - то лучшей поездкой "выходного дня" станет маршрут в Витачив.

В Витачеве открывается один из самых живописных видов на реку Днепр. Три села - Триполье, Халепье и Витачив - формируют красивую природную цепь вдоль Каневского водохранилища.

Витачив - одно из самых популярных мест для "тихого" отдыха среди туристов на Киевщине.

Витачив. Фото: yilin.com.ua

Здесь, даже на праздничные дни, очень мало людей. В селе крутые склоны, ведущие к месту древнерусского городища, небольшая деревянная часовня, деревянный ветряк. Еще одно место, откуда открывается красивый вид, - вблизи современного кладбища на холме. Отсюда в хорошую погоду видно Киев. Внизу, под самым обрывом, есть место для рыбалки.

Витачив. Фото: yilin.com.ua

Как доехать: До Витачева легко добраться на своем автомобиле или же на машрутке - от автостанции на "Выдубичах" ходит автобус. Всего за 30-40 минут можно доехать до нужного места.

Букский Парк:

Если же хочется порадовать себя зрелищем нежных клумб, современных замков и ландшафтный парк, то лучше всего будет отправится парк "Буки". Здесь можно вдоволь поглазеть на красоту архитектуры, посмотреть на животных в маленьком зоопарке и ощутить все те положительные эмоции, которые были вложены в парк при его возведении.

Парк "Буки". Фото: ua.igotoworld.com

Как доехать: из Киева в Сквирский райцентр автобусом с автостанции на Лыбидской (время рейсов 8:00 и 10:20) или на электричке с Южного вокзала.

Из Сквиры к Букам автобус отправляется по расписанию: в 10:20 и 12:20. Если вдруг вы не успели на эти два рейса, ждите попутку. К Букам почти рукой подать - 14 км.

Последний прямой обратный рейс в Киев идет с автостанции Сквира в 17:40 или с Буков в 17:30 (остановка рядом с парком) отправляется автобус в Белую Церковь. С Белой Церкви в Киев можно добраться маршруткой (отправляются каждые 15-30 минут до 20:00 вечера) или автобусом (предположительно на ж / д вокзал или на автостанцию ​​на метро Лыбидская).

На личном авто кратчайший путь - по одесской трассе, на таможне направо по Сквирскому шоссе через Фастов и далее по трассе Т1013 до места назначения (GPS координаты: 49º50'19.73 ", 29º39'30.5»).

Затопленная церковь:

А если хочется ощутить мистическуюатмосферу настоящей Украины, то в этом хорошо поможет путешествие к Затопленной церкви в Ржищеве. На крошечном острове, окруженном безупречной синевой Днепра, сияют золотые купола Свято-Преображенского храма. Церковь, возвышающаяся над водой, является фантастическим зрелищем!

В 70-х годах прошлого века, во время строительства Каневского водохранилища, воды поглотили небольшое село Гусинцы. Теперь вы не найдете его ни на одной карте - оно прекратило свое существование. Незатопленными оказались лишь редкие холмы, образовали небольшие островки. На одном из таких холмов и стоит храм.

Затопленная церковь. Фото: ukraine-is.com

Как доехать: добраться до церкви можно с экскурсией - она займет всего один день. Такие туры организуют из Киева, стоимость составляет 300-400 грн / чел. Расстояние от столицы до Ржищева около 80 км. Доехать до него автомобилем можно по трассе Киев - Канев: живописной дороге, которая придаст вам удовольствие. Маршрутки курсируют от киевской остановки метро "Выдубичи". Ближайшая железнодорожная станция - Кагарлык, находится в 20 км от Ржищева.

Заповедник "Переяслав"

Это один из самых древних городов Украины. Переяслав-Хмельницкому уже более 1100 лет. Основанный Владимиром Великим, он был столицей могущественного Переяславского княжества. Теперь это небольшой городок на берегу Днепра известный в Украине как город музеев. Это как путешествие во времени. Сами музеи утопают в зелени и деревьях. Воздух чистый и свежий, птицы поют.

Заповедник. Фото: travel-diary.com.ua

Как доехать:

Общественным транспортом : из Киева, Черкасс в Переяслав-Хмельницкий курсируют рейсовые автобусы.

: из Киева, Черкасс в Переяслав-Хмельницкий курсируют рейсовые автобусы. Автомобилем. По достаточно хорошей дороге на автомобиле от Киева или Черкасс через 1 час 30 мин. вы будете на месте.

Дендропарк "Александрия" в Белой Церкви:

Одним из отличных мест для отдыха на выходные является парк "Александрия" в Белой Церкви. Город находится в 80 километрах от Киева. Это город бурной реки Роси, карьеров и тысячелетней истории.

Денпропарк "Александрия. Фото: ua.igotoworld.com

Этот памятник садово-паркового искусства был основан еще в конце 18 века и считается одним из самых крупных на территории Восточной Европы. В свое время он пользовался огромной популярностью и даже заморские аристократы признавали - это одно из самых красивых мест, в которых им доводилось побывать! Сейчас тут уже нет огромной усадьбы, и вообще, с тех пор много чего изменилось, но постоянным осталось то, что парк все так же вызывает ощущение затаенной радости, приятного спокойствия, умиротворения и единения с природой. После прогулки по его дорожкам и пикника на берегу реки чувствуешь себя по настоящему отдохнувшим и полным сил!

Денпропарк "Александрия. Фото: ua.igotoworld.com

Как доехать:

Как добраться на машине

По трассе Киев- Одесса до адреса 13, Дендропарк "Александрия".

Как добраться на маршрутном такси

Маршрутки ходят от ж/д вокзала и метро "Ипподром". От ж/д вокзала г. Белая Церковь ехать на маршрутке №13 до остановки "Пионерская".

Напомним, что в Украине растет спрос на внутренний туризм на летний сезон-2020.