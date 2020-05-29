Из-за пандемии коронавируса в Латинской Америке может наступить сильный голод

По меркам Всемирной организации здравоохранения, Латинская Америка стала новым эпицентром пандемии коронавируса. Из-за эпидемии в Латинской Америке, около 14 млн людей могут остаться без еды. Об этом сообщает The Washington Post.

Отмечается, что представители Всемирной продовольственной программы ООН считают, что от пандемии в мире больше всех пострадает Латинская Америка, так как число голодающих может вырасти до 14 млн.

Как передает ведомство, в 2019 году в регионе от недоедания страдало 3,4 млн людей. В ООН опасаются, что к концу года, количество может вырасти до 130 млн человек.

Однако в ООН учитывают только те 11 стран, где работают представители организации. К примеру в Венесуэле, где в 2019 году голодало около 9 млн людей, официального присутствия ООН нет. Эксперты ООН призывают государства региона расширить гуманитарную помощь населению, включив те слои населения, которые обычно не считаются нуждающимися.

Как сообщали Українські Новини, в Бразилии за сутки коронавирусом заразились около 30 тысяч человек.