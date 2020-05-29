Коррупция в Минобороны. Правоохранителям передали 15 уголовных дел

Министерство обороны передало 130 материалов о коррупционных правонарушениях правоохранителям: 15 – уголовных и 115 – административных.

Об этом сообщил на брифинге начальник управления по вопросам предотвращения и выявления коррупции Министерства обороны Вадим Приймак, передают Українськi Новини.

"С начала 2020 года уполномоченными подразделениями по вопросам предотвращения коррупции проведено 105 предварительных проверок сообщений о возможных фактах совершения нарушений антикоррупционного законодательства, а также мер контроля соблюдения требований законодательства об урегулировании конфликта интересов", - сказал он.

Приймак заявил, что министерство передало правоохранителям 130 материалов о коррупционных правонарушениях.

"В общем, в 2020 году в правоохранительные органы было передано 130 материалов о коррупционных и связанных с ними правонарушения. Из них 15 - уголовных и 115 - административных", - сказал он.

Приймак отметил, что проверялось соблюдение антикоррупционного законодательства и предоставлялась методическая помощь в 14 органах военного управления, 15 областных и районных центрах комплектации и социальной поддержки, 36 воинских частях, 3 военно-медицинских центрах, 11 территориальных подразделениях квартирно-эксплуатационной службы и 17 государственных предприятиях, которые относятся к сфере управления Министерства обороны.

В частности, исследовались вопросы наличия коррупционных рисков в строительстве объектов жилищно-казарменного фонда.

В данной сфере были выявлены факты нанесения ущерба государству на сумму более 2,5 млн гривен (в Славянске и Бахмуте Донецкой области).

Материалы дела направлены в Государственное бюро расследований, досудебное расследование продолжается.

Также изучались возможное нецелевое использование средств во время создания производства по ремонту и сборке боеприпасов, законность принятия решений по распределению служебного жилья, качество элементов вещевого обеспечения, в частности, бронежилетов "Корсар МЗс1-4".

Кроме того, исследовалось возможное нецелевое использование земель обороны и незаконная передача объектов незавершенного строительства, задержки в строительстве объектов Военно-морских сил Вооруженных сил.

Помимо этого, изучались риски в деятельности концерна "Войскторгсервис" и его филиалов.

Там также были выявлены факты нанесения ущерба государству, размеры которых не уточняются.

Также было изучено возобновление боеспособности и поставки бронетехники Вооруженными силам.

Там были выявлены факты хищения средств на сумму более 2,3 млн гривен.

Расследование занимается ГБР.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Национальное антикоррупционное бюро сообщило бывшему заместителю министра обороны Игорю Павловскому и экс-директору одного из департаментов Министерства обороны о подозрении в злоупотреблении служебным положением, которое повлекло нанесение убытков государству в размере 17,44 млн гривен.