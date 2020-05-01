Экс-замминистра обороны Павловского подозревают в закупках грузовых автомобилей по завышенным ценам

Национальное антикоррупционное бюро сообщило бывшему заместителю министра обороны Игорю Павловскому и экс-директору одного из департаментов Министерства обороны о подозрении в злоупотреблении служебным положением, которое повлекло нанесение убытков государству в размере 17,44 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ, передают Українськi Новини.

"28 апреля 2020 года детективы Национального бюро под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили бывшим замминистра обороны и директору департамента военно-технической политики развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины о подозрении в злоупотреблении служебным положением, причинившем 17,44 млн грн убытков. Действия подозреваемых квалифицированы по ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины", - сказано в нем.

Следствием установлено, что подозреваемые в сговоре с бывшим первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны в 2017 году организовали закупку в рамках государственного оборонного заказа грузовых автомобилей по ценам, которые существенно превышали предусмотренные бюджетом.

Производителем и поставщиком этих транспортных средств выступила компания, аффилированная, по версии следствия, с должностным лицом СНБО.

На стадии формирования государственного оборонного заказа на 2017-2019 годы к грузовым автомобилям, которые планировали закупить за средства госбюджета для нужд армии, правительство выдвинуло ряд требований.

Среди прочего, речь шла об уровне локализации производства в Украине (объем работ по созданию транспортного средства непосредственно в Украине с целью поддержания отечественного производителя), который должен был составить не менее 60%.

На тот момент упомянутые машины не соответствовали этим требованиям, имея уровень локализации всего 10%.

Впоследствии в результате лоббистских действий требования к локализации были уменьшены до 20%.

Несмотря на тот факт, что компания-производитель не отвечала и этому требованию, она все равно получила госзаказ, однако при условии доведения уровня локализации до 20% к концу 2017 года и дальнейшего его увеличения до 30% в течение 3 лет.

Компания на эти условия согласилась.

Однако, как впоследствии установит следствие, соответствующие расходы по увеличению уровня локализации компания-производитель незаконно переложит на бюджет, что потом подтвердят привлеченные специалисты Государственной аудиторской службы в ходе проверки.

Контракт между Минобороны и компанией-производителем предусматривал частичную предоплату и фиксировал невозможность пересмотра цены и граничность определенных контрактом статей калькуляции.

Тем не менее, вопреки этому условию, цену увеличили, а должностные лица департамента Минобороны, ответственные за эту закупку, ее согласовали, предварительно согласовав этот вопрос с заместителем министра обороны.

В результате, поставщику автомобилей незаконно переплатили 17,44 млн гривен, что подтверждено выводами Госаудитслужбы и экспертизы.

Как сообщали Українськi Новини, НАБУ вручило обвинительный акт в хищении при закупке топлива экс-замминистру обороны Павловскому.

Ранее Павловского подозревали в причастности к хищению 58 млн гривен.