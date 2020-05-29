В Кировоградской области в шахте произошло ЧП из-за неисправного лифта: есть пострадавшие

В Кировоградской области на одной из шахт произошло ЧП, в результате которого были травмированы шесть человек. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что инцидент произошел из-за сбоя в системе подъемного механизма лифтового оборудования. Правоохранителям поступило сообщение утром, 29 мая.

"По информации руководства предприятия, рабочая смена, которая поднималась из штольни и находилась внутри кабины подъемника, не смогла выбраться на поверхность", - говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли спасатели, которые помогли людям подняться на поверхность. В результате происшествия телесные повреждения получили шесть граждан, которых госпитализировали в больницу.

"Состояние двух из них врачи оценивают как тяжелое", - отметили в полиции.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по статье о нарушении правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью (ч.2 ст.272 УК Украины).

Обстоятельства происшествия выясняют следователи.

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