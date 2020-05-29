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29 мая 2020, пятница, 20:06 68
Общество 2020-05-29T21:00:03+03:00
Українські Новини
В Кировоградской области в шахте произошло ЧП из-за неисправного лифта: есть пострадавшие

В Кировоградской области в шахте произошло ЧП из-за неисправного лифта: есть пострадавшие

Ольга Фандорина
Шахта, Шахтеры, Шахтер, ЧП в шахте
Шахта. Фото: pixabay
Шахта. Фото: pixabay

В Кировоградской области на одной из шахт произошло ЧП, в результате которого были травмированы шесть человек. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что инцидент произошел из-за сбоя в системе подъемного механизма лифтового оборудования. Правоохранителям поступило сообщение утром, 29 мая.

"По информации руководства предприятия, рабочая смена, которая поднималась из штольни и находилась внутри кабины подъемника, не смогла выбраться на поверхность", - говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли спасатели, которые помогли людям подняться на поверхность. В результате происшествия телесные повреждения получили шесть граждан, которых госпитализировали в больницу.

"Состояние двух из них врачи оценивают как тяжелое", - отметили в полиции.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по статье о нарушении правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью  (ч.2 ст.272 УК Украины).

Обстоятельства происшествия выясняют следователи.

12 июня в Покровске Донецкой области во время работы на шахте погибли двое горняков. 

7 июня 2 шахты приостановили работу во Львовской области с требованием выплаты заработной платы.

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