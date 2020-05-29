В Кировоградской области в шахте произошло ЧП из-за неисправного лифта: есть пострадавшие

В Кировоградской области на одной из шахт произошло ЧП, в результате которого были травмированы шесть человек. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции. Отмечается, что инцидент произошел из-за сбоя в системе подъемного механизма лифтового оборудования. Правоохранителям поступило сообщение утром, 29 мая. "По информации руководства предприятия, рабочая смена, которая поднималась из штольни и находилась внутри кабины подъемника, не смогла выбраться на поверхность", - говорится в сообщении. На место происшествия прибыли спасатели, которые помогли людям подняться на поверхность. В результате происшествия телесные повреждения получили шесть граждан, которых госпитализировали в больницу. "Состояние двух из них врачи оценивают как тяжелое", - отметили в полиции. Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по статье о нарушении правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью (ч.2 ст.272 УК Украины). Обстоятельства происшествия выясняют следователи. 12 июня в Покровске Донецкой области во время работы на шахте погибли двое горняков. 7 июня 2 шахты приостановили работу во Львовской области с требованием выплаты заработной платы.