В декларации Ирины Геращенко 1,2 млн гривен доходов, у ее мужа — 11,6 млн гривен, которые он одолжил другим

Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" в Верховной Раде Ирина Геращенко задекларировала 1,2 млн гривен доходов, ее супруг Антон Зацепин - 11,6 млн гривен, одолженных третьим лицам средств за 2019 год.

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передают Українські Новини.

Среди доходов 750 тыс. гривен составила заработная плата на основном месте работы депутатом Рады, 461 тыс. гривен - возмещения расходов на депутатские полномочия.

Доход супруга Антона за 2019 год составил 4,028 млн гривен: 1,5 млн гривен - заработная плата получена по основному месту работы в Обществе с ограниченной ответственностью "Синьвей Украина", 998 тыс. гривен - доход от предпринимательской деятельности, 1,5 млн гривен - доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав.

Геращенко хранит наличными 325 тыс. долларов, 6,1 тыс евро, 135 тыс. гривен, ее супруг - 270 тыс гривен, 10,7 тыс. евро, 37,2 тыс. долларов, 1,5 тыс фунтов стерлингов.

Кроме этого, у Геращенко размещена на банковских счетах 21 тыс долларов и 101 тыс гривен, а у ее супруга - 7 тыс гривен, 8 тыс. долларов.

Согласно декларации, у супруга есть 4,7 млн гривен одолженных у третьих лиц средств.

На супруга оформлена квартира в Киеве площадью 143,7 кв. м, купленная в 2007 году, стоимость не уточняется, а также еще одна квартира в Киеве площадью 36,6 кв. м., купленная в 2017 году за 296 тыс. гривен.

У Геращенко есть автомобиль Lexus RX200T 2015 года выпуска, а у супруга Антона - 2 автомобиля Ford Explorer 2013 года выпуска и Toyota Camry 2005 года выпуска, стоимость не уточняется.

Супруг является бенефициаром 3 предприятий: "Ю эй кэпиталз", "SkyNet Global Vision", "Пояс и путь Украины".

Как сообщали Українські Новини, Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) намерено начать автоматическую проверку деклараций после 1 июня.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба задекларировал за 2019 год 490 тыс. гривен зарплаты и 2,3 млн гривен компенсации, которая выплачивается работникам дипломатической службы, направленным в долгосрочную командировку.