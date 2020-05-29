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29 мая 2020, пятница, 18:42 16
Мир 2020-05-29T18:45:01+03:00
Українські Новини
Южная Корея заявила о новой вспышке коронавируса: власти снова закрыли школы, и попросили не выходить из дома

Южная Корея заявила о новой вспышке коронавируса: власти снова закрыли школы, и попросили не выходить из дома

Елизавета Кесельман
Южная Корея, Коронавирус в Южной Корее, Повторная вспышка коронавируса
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

После того, как в Южной Корее стали фиксировать спад эпидемии коронавируса, власти заявили об ужесточении карантина, поскольку болезнь вернулась с новой волной. Об этом сообщает CNN.

Вспышку коронавируса зафиксировали в логистическом центре в Пучшконе в часе езды от столицы. Там заболели около 100 человек. Ранее около сотни зараженных было выявлено в самом Сеуле. На наличие коронавируса уже протестировали около 4 тыс. работников и посетителей логистического центра.

Отмечается, что власти повторно закрыли более 500 школ, также работу прекратят музеи и театры. В общей сложности 838 школ по всей стране отложили открытие и продолжили занятия в онлайн-формате.

По словам представителей Южной Кореи - это наиболее оптимальный вариант предотвратить распространение вспышек по всей стране.

В частности, новые случаи обнаружили также в Сеуле, и прилегающих к нему регионах.

Парки, художественные галереи, музеи и театры в столичном регионе также закрылись для посещений до 14 июня. Все публичные мероприятия отменены или отложены. В Министерстве здравоохранения призвали жителей воздержаться от выхода на улицу в течение следующих двух недель.

Как сообщали Українські Новини, в апреле коронавирус в Южной Корее повторно обнаружили у более 140 выздоровевших. 

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