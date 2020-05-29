Ко Дню защиты детей Киев выплатит от 7 до 19 тыс. гривен. Кто получит матпомощь

Киев выплатит материальную помощь в размере от 7 до 19 тыс. гривен родителям-воспитателям, приемным семьям и патронатным семьям по случаю Международного дня защиты детей.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации, передают Українськi Новини.

Отмечается, что выплаты состоятся в рамках городской целевой программы "Забота. Навстречу киевлянам" и ​​призваны популяризировать семейные формы воспитания детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Как сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда, подписано соответствующее распоряжение КГГА №768.

"Город популяризирует семейные формы воспитания, чтобы искоренить такое явление, как сиротство полностью. Сейчас у нас работает уже 26 детских домов семейного типа, а в планах открыть еще 3. Также мы обеспечиваем их автомобилями и оказываем всестороннюю поддержку. Выплаты, о которых идет речь, происходят раз в квартал и призваны популяризировать семейные формы воспитания. Они составляют от 7 до 19 тысяч гривен, в зависимости от количества детей", - отметила Хонда.

Согласно распоряжению, выплаты в размере 7 тыс. гривен получат патронатные воспитатели, которые воспитывают от 1 до 3 детей, оставленных без попечения родителей, детей-сирот и / или детей, лишенных родительской опеки; приемные родители, которые воспитывают от 1 до 3 детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, лиц из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Выплаты в размере 14 тыс. гривен получат родители-воспитатели, приемные родители, воспитывающие от 4 до 6 детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, лиц из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

В размере 19 тыс. гривен - родители-воспитатели, которые воспитывают 7 и более детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, лиц из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Выплаты будут происходить путем зачисления средств на карточный счет, открытый в банке, который является участником проекта "Муниципальная карта "Карточка киевлянина".

Как сообщали Українськi Новини, Международный день защиты детей отмечается ежегодно 1 июня.

Он был учрежден в ноябре 1949 года в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин.

Впервые отмечался в 1950 году.