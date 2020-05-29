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29 мая 2020, пятница, 15:55 132
Внешняя политика 2020-05-29T16:30:02+03:00
Українські Новини
Украина планирует снять запрет на въезд иностранцев при условии 14-дневного карантина, — Кулеба

Украина планирует снять запрет на въезд иностранцев при условии 14-дневного карантина, — Кулеба

Валерия Драгомирова
Карантин, Дмитрий Кулеба, Въезд для иностранцев
Дмитрий Кулеба. Фото: Facebook/Dmytro Kuleba
Дмитрий Кулеба. Фото: Facebook/Dmytro Kuleba

Правительство Украины готовится принять изменения в карантинные правила, сняв запрет на въезд иностранных граждан.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на пресс-конференции в Будапеште, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Кулеба, в частности, признал, что есть потребность снимать ограничения на движение через границу, и первый шаг Украина уже сделала.

"Мы возобновляем работу пограничных пунктов", - добавил он.

Впрочем, Украина планирует дальнейшую либерализацию правил.

"Украина должна решить вопрос об изменении правил въезда в Украину иностранцев", - заявил он

Министр отметил, что въезд не будет бесконтрольным, однако новые правила "позволят восстановить" движение через границу.

По информации "Европейской правды", в правительстве рассматривают возможность разрешить въезд иностранцев при условии 14-дневного карантина, сняв нынешнее требование о наличии вида на жительство.

Как сообщали Українські Новини, Кулеба задекларировал 2,3 млн гривен компенсации от МИДа за долгосрочную командировку. 

Кроме того, как ухудшились венгерско-украинские отношения и чем важен визит. 

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