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29 мая 2020, пятница, 21:00 12
Общество 2020-05-29T21:00:01+03:00
Українські Новини
Сильные дожди со штормовым ветром и грозами атакуют. Прогноз погоды на 30 мая

Сильные дожди со штормовым ветром и грозами атакуют. Прогноз погоды на 30 мая

Анна Рудык
Прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Украине, погода в Карпатах, погода в Одессе
Дождь. Фото: pixabay.com
Дождь. Фото: pixabay.com

30 мая в Киеве облачно, ночью небольшой дождь, днем умеренный, местами сильный дождь, ночью и утром местами туман, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+12 градусов, днем +16…+18 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно, дождь, днем местами сильный дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, днем +12…+17 градусов.

В Карпатах дождь, температура ночью и днем +3…+8 градусов.

В Моршине дождь, температура ночью +7…+9 градусов, днем +11…+13 градусов.

В Трускавце дождь, температура ночью +6…+8 градусов, днем +10…+12 градусов.

В Сваляве небольшой дождь, температура ночью +6…+8 градусов, днем +12…+14 градусов.

На севере Украины облачно, ночью небольшой дождь, местами умеренный, днем сильный дождь, местами гроза, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +14…+19 градусов.

В центре Украины облачно, ночью небольшой дождь, днем умеренный дождь, кое-где гроза, ночью и утром местами туман, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +15…+20 градусов.

На востоке Украины облачно, дождь, местами гроза, ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, днем +17…+22 градуса.

На юге Украины облачно, ночью небольшой дождь, днем небольшой, местами умеренный дождь, местами гроза, ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14 градусов, днем +16…+21 градус.

В Крыму облачно, ночью дождь, днем небольшой дождь, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +15…+20 градусов.

В Ялте ночью дождь, днем небольшой дождь. Температура ночью +11…+13 градусов, днем +16…+18 градусов.

29 мая на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +14…+19 градусов, в Днепре возле Киева +14 градусов.

Как сообщали Українські Новини, синоптики резко изменили прогноз погоды на лето, в частности, ожидается аномальная жара и засуха с ливнями.

Также в течение всех летних месяцев, в мае и июне погода на большей части территории северного полушария будет теплее, чем обычно.

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