В 2019 корпорация-владелец "Сільпо" увеличила товарооборот на 18,1%

В 2019 году по сравнению с 2018 годом торгово-промышленная корпорация Fozzy Group (Вишневое, Киевская область) увеличила оборот своих торговых сетей на 18,1% до 78,098 млрд гривен (без НДС).

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

"Консолидированный оборот Fozzy Group по итогам 2019 года увеличился на 18,1% и составил 78,098 млрд гривен (без НДС). Компания продолжает показывать высокие темпы роста - за последние 5 лет оборот группы увеличился в 2,44 раза", - сказано в нем.

В течении прошлого года корпорация открыла 71 магазин, среди которых 23 магазина "Сільпо", 17 магазинов "Фора" и 3 дискаунтера Thrash!.

Всего по состоянию на 1 января 2020 года Fozzy Group владела 695 магазинами различных розничных сетей, из которых 553 - магазины продуктового направления.

Также сообщается, что по состоянию на начало года корпорация сотрудничала с 930 производителями из 65 стран мира.

Как сообщали Українськi Новини,сеть супермаркетов "Фора" запустила доставку товаров на дом.

В 2018 году по сравнению с 2017 годом Fozzy Group увеличила оборот своих торговых сетей на 26% до 78,8 млрд гривен (с НДС).

Fozzy Group объединяет сеть супермаркетов "Сільпо", "Фора", "магазин у дома" оптовых гипермаркетов Fozzy, дискаунтера Thrash!, фармацевтических супермаркетов "Била ромашка", магазинов электроники Ringoo, а также Нежинский консервный завод (ТМ "Нежин"), птицефабрику ПКФ "Варто".

В Fozzy Group входят рестораны "У Хромого Пола" и "Старомак", "Диван" и La Bodeguita del Medio, "У Голема", "Чарка, Кружек и Гачек", Mi piace, Tatami, "Славянский двор", Karluv Most, "Фреш-кафе", а также сеть туристических агентств "Сильпо Вояж".

Согласно данным реестра юридических и физических лиц-предпринимателей, конечным бенефициаром корпорации является Владимир Костельман.

Уставный капитал Fozzy Group составляет 2 млн гривен.