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  • Главным направлением экономической политики должен стать национальный индустриальный протекционизм, – ФРУ
29 мая 2020, пятница, 13:10 107
Политика 2020-05-29T14:00:03+03:00
Українські Новини
Главным направлением экономической политики должен стать национальный индустриальный протекционизм, – ФРУ

Главным направлением экономической политики должен стать национальный индустриальный протекционизм, – ФРУ

Анна Рудык
Руслан Ильичев. Фото: GDF Group
Руслан Ильичев. Фото: GDF Group

Федерации работодателей Украины считает, что главным направлением экономической политики должен стать национальный индустриальный протекционизм.

Об этом Українським Новинам сообщил генеральный директор Федерации работодателей Украины Руслан Ильичев.

"После пандемии COVID-19 главным направлением экономической политики становится национальный индустриальный протекционизм. Это ключевой инструмент для многих стран, которые после пандемии начинают еще активнее защищать своих производителей и свои рынки. Большинство государств сегодня применяют беспрецедентные меры по поддержке собственных производителей через разные механизмы, и закрытие рынков – это один из них", - сказал Ильичев  после совещания химиков и аграриев в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства по поводу квотирования и защиты украинского рынка удобрения.

По его словам, торговые ограничения – это еще один из методов конкурентной борьбы.

"COVID-19 показал, что наличие собственной промышленности – это вопрос национальной безопасности. Достаточно вспомнить, что с началом пандемии, как оказалось, у нас не было ни собственного производства изопропилового спирта для антисептиков, ни достаточного производства медицинских масок, защитных костюмов и медицинского оборудования", - отметил Ильичев.

Как сообщали Українськi Новини, Федерации работодателей Украины заявляет, что в случае, если квоты на импортные удобрения не будут введены, Украина получит монопольный диктат со стороны импорта из России.

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