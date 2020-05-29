Главным направлением экономической политики должен стать национальный индустриальный протекционизм, – ФРУ

Федерации работодателей Украины считает, что главным направлением экономической политики должен стать национальный индустриальный протекционизм.

Об этом Українським Новинам сообщил генеральный директор Федерации работодателей Украины Руслан Ильичев.

"После пандемии COVID-19 главным направлением экономической политики становится национальный индустриальный протекционизм. Это ключевой инструмент для многих стран, которые после пандемии начинают еще активнее защищать своих производителей и свои рынки. Большинство государств сегодня применяют беспрецедентные меры по поддержке собственных производителей через разные механизмы, и закрытие рынков – это один из них", - сказал Ильичев после совещания химиков и аграриев в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства по поводу квотирования и защиты украинского рынка удобрения.

По его словам, торговые ограничения – это еще один из методов конкурентной борьбы.

"COVID-19 показал, что наличие собственной промышленности – это вопрос национальной безопасности. Достаточно вспомнить, что с началом пандемии, как оказалось, у нас не было ни собственного производства изопропилового спирта для антисептиков, ни достаточного производства медицинских масок, защитных костюмов и медицинского оборудования", - отметил Ильичев.

Как сообщали Українськi Новини, Федерации работодателей Украины заявляет, что в случае, если квоты на импортные удобрения не будут введены, Украина получит монопольный диктат со стороны импорта из России.