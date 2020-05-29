В течение двух недель в Украине наработают изменения в налоговое законодательство

Изменения в налоговом законодательстве будут наработаны в течение двух недель в то время, как Михаил Саакашвили хочет срочно поменять свежеподписанный Зеленским закон о новом налоге на загранкомпании украинцев.

Об этом говорится в сообщении Офиса Президента, передают Українські Новини.

Заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Ковалив провела встречу с представителями бизнеса относительно наработки законодательных инициатив по совершенствованию налогового законодательства.

В ней приняли участие председатель Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили, председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев, представители Министерства финансов, Государственной налоговой службы и крупнейших украинских бизнес-ассоциаций.

"Пандемия COVID-19 поставила всех нас в условия, когда надо быстро реагировать на вызовы и изменения. Сейчас мы должны максимально поддержать бизнес, который только начинает выходить из карантина, дать ему возможность вернуть людей на рабочие места и заработать на полную мощность", - отметила Ковалив, открывая встречу.

Она также подчеркнула готовность к открытому диалогу и важности учета всех замечаний и предложений бизнеса.

Представители бизнес-ассоциаций со своей стороны выразили ключевые пожелания относительно неотложных изменений налогового законодательства.

В частности, говорилось о необходимости отсрочки отдельных положений закона № 466-IX, определения четких и понятных правил налогообложения контролируемых иностранных компаний, уточнения "деловой цели", предоставления налогоплательщикам достаточного времени для обеспечения сбора данных и информации, необходимых для декларирования соответствующих объектов налогообложения, уменьшения размера штрафов за отдельные незначительные налоговые правонарушения и другие предложения.

Заместитель руководителя Офиса Президента поддержала высказанные предложения и обратила внимание на заинтересованность всех участников встречи в том, чтобы как можно быстрее воплотить их в законодательной инициативе.

Ковалив добавила, что до конца мая начнется обсуждение отдельных блоков изменений в рабочих группах, в которые вошли представители власти и бизнеса.

Саакашвили также выразил готовность поддержать диалог с бизнесом и подчеркнул важность объединения усилий для достижения результата.

Как сообщали Українські Новини, ранее Президент Владимир Зеленский одобрил уплату в Украине налогов с прибыли заграничных компаний с общим оборотом более 2 млн евро на одно контролирующее физлицо-резидент.

Тем временем, вице-президент по правовым вопросам ассоциации IT Ukraine Дмитрий Овчаренко считает, что подписанный Президентом Владимиром Зеленским законопроект №1210, который ужесточает контроль за уплатой налогов, может привести к налоговой эмиграции.