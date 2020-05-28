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28 мая 2020, четверг, 22:01 52
Силовые структуры 2020-05-28T23:30:02+03:00
Українські Новини
СБУ сообщила о подозрении двум российским шпионам

СБУ сообщила о подозрении двум российским шпионам

Кира Молчанова
СБУ, ФСБ, Шпионы, задержание разведчиков, ФСБ России
СБУ. Фото: СБУ
СБУ. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины сообщила 2 представителям российских спецслужб о подозрении в подстрекательстве украинских граждан к государственной измене.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.

"Следователи СБУ сообщили о подозрении еще двум представителям российских спецслужб", - сказано в нем.

Согласно сообщению, Главное следственное управление Службы безопасности Украины расследует действия сотрудников Главного управления Генштаба Вооруженных Сил России и Федеральной службы безопасности по подстрекательству украинских граждан к совершению государственной измены.

В частности, сообщается, что в июле 2019 офицер 3-го оперативного отдела 316-го разведывательного центра Главного управления Генштаба Вооруженных сил России пытался завербовать гражданина Украины и получить секретную информацию о действиях Вооруженных сил Украины.

Российский разведчик действовал в сговоре с бывшим сотрудником Главного управления СБУ в Крыму, который после аннексии полуострова изменил присяге и перешел на службу в ФСБ России.

Как сообщали Українськi Новини, ранее СБУ запретила въезд в Украину лидеру Коммунистической партии Российской Федерации Геннадию Зюганову.

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении агенту Федеральной службе безопасности России, пытавшемуся собрать данные о военных разработках в ракетостроительной отрасли.

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