Фальсифицированное лекарство: Москаль объяснил, почему ему стало плохо на телевидении

Бывший председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль заявляет, что ему стало плохо в прямом эфире одного из телеканалов, когда он чуть не упал и ему вызвали скорую, из-за приема фальсифицированных лекарств. Об этом он сказал Українським Новинам. "Это все из-за фальсифицированного лекарства, которое я купил здесь, в Украине", - сказал он. По его словам, из-за закрытия границ он не мог купить лекарство за пределами Украины и был вынужден купить здесь, хотя располагал информацией, что лекарства в Украине могут быть сфальсифицированы. "А что делать, лекарство надо было принимать. Вот и купил здесь", - отметил Москаль. Он добавил, что прием этого лекарства привел к падению артериального давления. "Хорошо, что давление упало, а не повысилось, потому что могло быть еще хуже", - добавил экс-губернатор. Москаль подчеркнул, что к врачам не обращался и чувствует себя уже хорошо и успел принять участие в записи эфира на телеканале "112 Украина". Как сообщали Українськi Новини, Москаль предложил казнить автора лозунга Порошенко "Язык и вера", короторые, по его мнению, раскалывают Украину.