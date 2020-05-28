Фальсифицированное лекарство: Москаль объяснил, почему ему стало плохо на телевидении

Бывший председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль заявляет, что ему стало плохо в прямом эфире одного из телеканалов, когда он чуть не упал и ему вызвали скорую, из-за приема фальсифицированных лекарств.

Об этом он сказал Українським Новинам.

"Это все из-за фальсифицированного лекарства, которое я купил здесь, в Украине", - сказал он.

По его словам, из-за закрытия границ он не мог купить лекарство за пределами Украины и был вынужден купить здесь, хотя располагал информацией, что лекарства в Украине могут быть сфальсифицированы.

"А что делать, лекарство надо было принимать. Вот и купил здесь", - отметил Москаль.

Он добавил, что прием этого лекарства привел к падению артериального давления.

"Хорошо, что давление упало, а не повысилось, потому что могло быть еще хуже", - добавил экс-губернатор.

Москаль подчеркнул, что к врачам не обращался и чувствует себя уже хорошо и успел принять участие в записи эфира на телеканале "112 Украина".

Как сообщали Українськi Новини, Москаль предложил казнить автора лозунга Порошенко "Язык и вера", короторые, по его мнению, раскалывают Украину.