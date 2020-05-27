Закарпатскому экс-губернатору Москалю стало плохо во время прямого эфира

Главе общественной организации "Народ Украины против коррупции", бывшему председателю Закарпатской областной государственной администрации Геннадию Москалю стало плохо во время прямого эфира на телеканале NewsОne.

Об этом свидетельствует трансляция, передают Українськi Новини.

При ответе на вопросы ведущих программы "Украинский формат" у Москаля подкосились ноги.

На кадрах видно, что Москаль во время участия в передаче начал шататься и у него стали закатываться глаза.

"Извините, пожалуйста, у нас гостю плохо", - сказал ведущий Вячеслав Пиховшек, закончив эфир программы.

Журналист телеканала "НАШ" Максим Назаров сообщил в своем Telegram-канале, что у экс-губернатора резко упало давление, но врачам скорой помощи удалось стабилизировать его состояние.

Как сообщали Українськi Новини, Москаль предложил казнить автора лозунга Порошенко "Язык и вера", короторые, по его мнению, раскалывают Украину