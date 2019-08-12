"Язык и вера" раскалывают Украину: Москаль предложил казнить автора лозунга Порошенко

Политические лозунги о языке и вере раскалывают Украину, заявил экс-губернатор Закарпатья, бывший глава Луганской ОВГА Геннадий Москаль, сообщает "Главред".

"Кучка "правых" собрались и начали подталкивать страну туда, куда считали нужным. Я не говорю об армии - я говорю о лозунге "язык и вера". Надо казнить того, кто выбрал такой лозунг для избирательной кампании Порошенко", - заявил Москаль.

По его мнению, этот лозунг подходит для Львова, Тернополя и Ивано-Франковска, но не для Закарпатья, востока и юга Украины.

"Такие лозунги, как язык и вера, не воспринимаются большинством регионов Украины. А нужно начинать с того, что воспринимается везде: снижение цены на газ, повышение пенсий и уровня жизни людей и тому подобное. Это воспринимается в каждом уголке Украины. Но этого никто не делает", - добавил Москаль.

Как сообщали Українські Новини, депутат Грынив назвал "совпадением" лозунг Порошенко из кампании Путина.

Ранее на форуме Порошенко перепутали дату боя под Крутами, который Президент взял как лозунг. Кроме того, Бойко потроллил лозунг Порошенко.