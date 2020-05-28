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28 мая 2020, четверг, 17:45 32
Бизнес 2020-05-28T18:00:03+03:00
Українські Новини
Украинские виноделы просят Зеленского о налоговых послаблениях

Украинские виноделы просят Зеленского о налоговых послаблениях

Кира Молчанова
Налоги, Карантин, Винодел, Виноделие, Владимир Зеленский, Налоги в Украине
Виноделие. Фото: Pixabay
Виноделие. Фото: Pixabay

Украинские виноделы и виноградари просят Президента Владимира Зеленского и Кабинет Министров снизить налоговую нагрузку для минимизации экономических последствий карантина.

Об этом говорится в сообщении одной из крупнейших алкогольных компаний "Баядера Групп", передают Українськi Новини.

"Украинские виноградари и виноделы обратились к Президенту и Правительству за уменьшением налоговой нагрузки для минимизации экономических последствий пандемии COVID-19 и общенационального карантина", - сказано в нем.

Инициативу поддержали более 50 виноградарских хозяйств и крупнейшие винодельческие предприятия.

В открытом письме они предложили, в частности, ввести специальный режим налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей, занимающихся выращиванием многолетних насаждений, виноградарством и виноделием.

В связи с ухудшением экономической ситуации в отрасли и неблагоприятными климатическими условиями в Причерноморском регионе в этом году аграрии призвали отменить некоторые налоговые сборы и уменьшить финансовую нагрузку.

Также виноделы просятпредоставить более лояльные условия представления в торговых сетях украинского вина по сравнению с импортным и ввести пошлину на сам импорт в качестве защитного механизма.

Отмечается, что в торговых сетях по итогам 2019 года доля импортного тихого вина составила 58%, игристых вин - 51%, вермутов и аперитивов - 69%.

Как сообщали Українськi Новини, крафтовые пивовары просят власти отменить плату за оптовую лицензию и акциз на производство до 2 млн литров в год для поддержки отрасли во время кризиса.

Малые пивоварни Украины просят отменить акциз и лицензию на производство пива из-за убытков от карантина.

Ранее 12 малых независимых пивоварен создали ассоциацию, чтоб бороться за качество крафтового пива.

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