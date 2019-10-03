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03 октября 2019, четверг, 16:50 271
Судебная власть 2019-10-03T17:33:53+03:00
Українські Новини
Экс-нардепу Березкину избрали 15 млн гривен залога: защита заявляет о полном игнорировании судом ее аргументов

Экс-нардепу Березкину избрали 15 млн гривен залога: защита заявляет о полном игнорировании судом ее аргументов

Станислав Березкин. Фото: пресс-служба
Станислав Березкин. Фото: пресс-служба

Высший антикоррупционный суд избрал 15 млн гривен залога в качестве меры пресечения для бывшего депутата Верховной Рады Станислава Березкина.


Об этом Українським Новинам сообщила его адвокат Анжелика Моисеева.

"Суд избрал залог 14 млн. 983 тыс. гривен. Также суд возложил на подозреваемого некоторые обязанности ограничительного характера", - сказала она.

В обязательстве носить электронный браслет суд отказал.

Это решение не подлежит обжалованию.

Адвокаты экс-нардепа заявили, что суд полностью проигнорировал обоснованные аргументы защиты и занял обвинительную позицию.

"Это решение мы считаем незаконным. Суд занял одностороннюю обвинительную позицию. Практически все, что просила прокуратура, суд удовлетворил. Хотя при избрании меры пресечения суд и не устанавливает виновность или невиновность подозреваемого, он все таки был обязан взять во внимание тот факт, что нашего клиента пытаются обвинить в том, чего он не совершал, и фактически обычный хозяйственный спор завернули в красивую уголовную обертку с целью пиара» ", - резюмировала адвокат.

Адвокат Моисеева, подчеркнула, что данное дело является исключительно хозяйсвтенным спором и вообще не должно рассматриваться в уголовном порядке.

"Мы считаем, что это дело - абсолютно хозяйственный процесс, хозяйственные взаимоотношения. Судебные решения по этим отношениям уже были предметом рассмотрения хозяйственными судами. Они уже разобрались и приняли свои решения. При чем здесь уголовная составляющая?", - резюмировала адвокат.

Как сообщали Українськi Новини, Березкин заявляет, что не намерен скрываться от следствия и считает, что уголовное производство относительно "Ощадбанка" не может быть предметом уголовного преследования.

Березкин считает, что НАБУ используют для решения хозяйственных вопросов.

Рада отказалась снять неприкосновенность с нардепа Березкина.

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