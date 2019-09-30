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30 сентября 2019, понедельник, 11:13 984
Верховная Рада и партии 2019-09-30T12:15:02+03:00
Українські Новини
Дело Ощадбанка не может быть предметом уголовного преследования, точку должен поставить Антикоррупционный суд,

Дело Ощадбанка не может быть предметом уголовного преследования, точку должен поставить Антикоррупционный суд, - Березкин

Станислав Березкин. Фото: пресс-служба
Станислав Березкин. Фото: пресс-служба

Бывший народный депутат Станислав Березкин заявляет, что не намерен скрываться от следствия и считает, что уголовное производство относительно "Ощадбанка" не может быть предметом уголовного преследования.

Об этом он сообщил Українським Новинам.

"Сегодня получил подозрение от САП. Сделал это добровольно, от правоохранителей не скрываюсь и не имею никаких намерений покидать пределы Украины, как об этом провокационно писали некоторые СМИ", - сообщил он.

Березкин подчеркнул, что никакого преступления ни он, ни члены его семьи не совершали.

"В очередной раз информирую, что так называемое дело Ощадбанка является сугубо хозяйственным спором и никак не может быть предметом уголовного преследования. Это не только мое мнение, так решил парламент страны, отказывая генеральному прокурору в снятии с меня депутатского иммунитета. Так считают высокопрофессиональные адвокаты, которые меня защищают от уголовного преследования", - отметил экс-нардеп.

Березкин выразил надежду на то, что Высший антикоррупционный суд, основываясь на принципах независимости и верховенства права, "вынесет беспристрастное решение и поставит точку в этом безосновательно заполитизированном деле".

Как сообщали Українські Новини, Березкин считает, что НАБУ используют для решения хозяйственных вопросов.

Рада отказалась снять неприкосновенность с нардепа Березкина.

Больше новостей о: Ощадбанк Березкин НАБУ САП Антикоррупционный суд

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