Дело Ощадбанка не может быть предметом уголовного преследования, точку должен поставить Антикоррупционный суд, - Березкин

Бывший народный депутат Станислав Березкин заявляет, что не намерен скрываться от следствия и считает, что уголовное производство относительно "Ощадбанка" не может быть предметом уголовного преследования.\r\nОб этом он сообщил Українським Новинам.\r\n"Сегодня получил подозрение от САП. Сделал это добровольно, от правоохранителей не скрываюсь и не имею никаких намерений покидать пределы Украины, как об этом провокационно писали некоторые СМИ", - сообщил он.\r\nБерезкин подчеркнул, что никакого преступления ни он, ни члены его семьи не совершали.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n"В очередной раз информирую, что так называемое дело Ощадбанка является сугубо хозяйственным спором и никак не может быть предметом уголовного преследования. Это не только мое мнение, так решил парламент страны, отказывая генеральному прокурору в снятии с меня депутатского иммунитета. Так считают высокопрофессиональные адвокаты, которые меня защищают от уголовного преследования", - отметил экс-нардеп.\r\nБерезкин выразил надежду на то, что Высший антикоррупционный суд, основываясь на принципах независимости и верховенства права, "вынесет беспристрастное решение и поставит точку в этом безосновательно заполитизированном деле".\r\nКак сообщали Українські Новини, Березкин считает, что НАБУ используют для решения хозяйственных вопросов.\r\nРада отказалась снять неприкосновенность с нардепа Березкина.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n