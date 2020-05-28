В США подали в суд на Google за отслеживание пользователей с отключенной геолокацией

В Соединенных штатах подали в суд на компанию Google за незаконное отслеживание местоположения пользователей Android с вручную отключенной геолокацией. Об этом передает The Verge.

В частности, иск подал генеральный прокурор Аризоны Марк Брнович. В нем утверждается, что корпорация Google намеренно отслеживала местоположение в фоновом режиме для определенных функций, таких как прогноз погоды и веб-поиск, используя свою поисковую систему и браузер Chrome, даже после того, как пользователь отключил геолокацию.

В жалобе утверждается, что только когда пользователь углубился в системные настройки Android и отключил отслеживание на системном уровне, Google прекратила тайно пересылать данные о местоположении.

Генпрокурор требует у суда взыскать с Google прибыль, полученную от монетизации этих данных через рекламу. По закону штата Аризона, на Google могут повесить штраф до 10 тыс. долларов за каждый выявленный случай скрытого отслеживания.

В комментарии изданию представители Google сообщили, что прокурор неверно охарактеризовал эту функцию.

"Мы всегда встраивали функции конфиденциальности в наши продукты и обеспечивали надежный контроль данных о местоположении. Мы с нетерпением ждем возможности, чтобы исправить ситуацию", — заявил представитель Google.

Как сообщали Українські Новини, Google выплатит по $1000 сотрудникам, которые останутся работать удаленно, для покупки офисной мебели домой.