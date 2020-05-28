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28 мая 2020, четверг, 21:00 68
Общество 2020-05-28T21:45:02+03:00
Українські Новини
Штормовой ветер, грозы и ливни. Прогноз погоды на 29 мая

Штормовой ветер, грозы и ливни. Прогноз погоды на 29 мая

Анна Рудык
Прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Украине, погода в Карпатах, погода в Одессе
Дождь. Фото: pixabay
Дождь. Фото: pixabay

29 мая в Киеве облачно с прояснениями, ночью умеренный дождь, днем небольшой дождь, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10…+12 градусов, днем +16…+18 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, временами дождь, в Ривненской области ночью сильный дождь, в Закарпатье небольшой дождь, местами грозы, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, в Закарпатье и Карпатах местами. Температура воздуха ночью +6…+12 градусов, днем +12…+19 градусов.

В Карпатах временами дождь, температура ночью 0…+5 градусов, днем +4…+9 градусов.

В Моршине временами дождь, температура ночью +8…+10 градусов, днем +15…+17 градусов.

В Трускавце временами дождь, температура ночью +8…+10 градусов, днем +14…+16 градусов.

В Сваляве небольшой дождь, температура ночью +8…+10 градусов, днем +16…+18 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, временами дождь, ночью в Житомирской области сильный дождь, в Киевской области днем небольшой дождь, местами грозы, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в Житомирской области местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +6…+13 градусов, днем +12…+19 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, временами дождь (ночью в Винницкой области сильный дождь, в Днепропетровской области без существенных осадков), местами грозы, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в Винницкой области местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8…+14 градусов, днем +14…+21 градус, в Днепропетровской области +19…+24 градуса.

На востоке Украины облачно с прояснениями, временами дождь, местами грозы, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, днем +21…+27 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков (в Запорожской области небольшой дождь), днем в Одесской и Запорожской областях кратковременный дождь, в Николаевской и Херсонской областях небольшой дождь, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6…+14 градусов, днем +16…+21 градус, в Запорожской области +19…+24 градуса.

В Крыму облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14 градусов, днем +15…+20 градусов.

В Ялте ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Температура ночью +11…+13 градусов, днем +17…+19 градусов.

28 мая на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +15…+19 градусов, в Днепре возле Киева +14 градусов.

Как сообщали Українські Новини, синоптики резко изменили прогноз погоды на лето, в частности, ожидается аномальная жара и засуха с ливнями.

Также в течение всех летних месяцев, в мае и июне погода на большей части территории северного полушария будет теплее, чем обычно.

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