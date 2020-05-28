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  • Руководство "Киевоблнерудпром" и ООО "Гранит Инвест-Рокитное" опровергли заявление юриста о якобы рейдерском захвате "Рокитнянского карьера"
28 мая 2020, четверг, 13:18 338
Политика 2020-05-28T14:15:02+03:00
Українські Новини
Руководство "Киевоблнерудпром" и ООО "Гранит Инвест-Рокитное" опровергли заявление юриста о якобы рейдерском з

Руководство "Киевоблнерудпром" и ООО "Гранит Инвест-Рокитное" опровергли заявление юриста о якобы рейдерском захвате "Рокитнянского карьера"

Анна Рудык
Рокитнянский карьер. Фото: mramor-granit.cоm
Рокитнянский карьер. Фото: mramor-granit.cоm

Опубликованное в СМИ сообщение юриста Владислава Власюка о том, что якобы "чиновники Министерства юстиции Украины своими действиями могли способствовать незаконной передаче "Рокитнянского карьера" рейдерам и лишению права собственности на долю в уставном капитале Гайсаевой и Шаравы не соответствует действительности.

Об этом говорится в заявлении руководства компаний "Киевоблнерудпром" и ООО "Гранит Инвест-Рокитное", которые были участниками рассмотрения жалобы относительно регистрационных действий в отношении ООО "Рокитнянский гранкарьер".

"По мнению предприятий, Министерство юстиции Украины правомерно отказало в удовлетворении жалобы Гайсаевой Е.Б. на регистрационные действия в отношении ООО "Рокитнянский гранкарьер". Именно поэтому недовольным жалобщиком в СМИ начала распространяться недостоверная информация о якобы рейдерском захвате ООО "Рокитнянский гранкарьер", - говорится в заявлении.

Директор ООО "Киевоблнерудпром" Чаган А.Н. и ООО "Гранит Инвест-Рокитное" Чаган Е.М. подчеркивают, что в распространенной информации умалчивается факт, что еще в 2012 100% доли в уставном капитале ООО "Рокитнянский гранкарьер” было передано в залог по кредиту в сумме 72 млн грн в один из коммерческих банков. Права требования по указанному кредиту и договорам залога, в связи с ликвидацией банка, проданы Фондом гарантирования вкладов через "Prozorro.Продажи".

По их словам, указанные права неоднократно перепродавались и в итоге последним из приобретателей прав требования - ООО "Киевоблнерудпром" обращено взыскание на предмет залога - 100% доли в уставном капитале ООО "Рокитнянский гранкарьер". Соответствующие изменения были зарегистрированы в ЕГР. В дальнейшем 100% доли в уставном капитале ООО "Рокитнянский гранкарьер" приобрело ООО "Гранит Инвест - Рокитное", а соответствующие изменения внесены в Единый государственный реестр.

По мнению руководителей ООО "Киевоблнерудпром" и ООО "Гранит Инвест - Рокитное", Министерство юстиции Украины, отказывая в удовлетворении жалобы Гайсаевой Е.Б., отметил лишь одно из многочисленных оснований для отказа в удовлетворении жалобы - тождественное обжалование в суде, только с целью оптимизации времени.

Ранее юрист Владислав Власюк сообщил, что чиновники Министерства юстиции своими действиями могли способствовать незаконной передаче Рокитнянского карьера рейдерам.  Регистраторы Ярослав Симоник, Роман Мируцкий и Елена Науменко сменили собственников ООО "Рокитнянский гранкарьер" (Киевская область).

Действовали они по по следующей схеме: по документам о залоге 2012 года предприятия был снят арест и разблокирована возможность его передачи (это сделал Ярослав Симоник), а затем через два года были изменены собственники. Без прав на предприятие остались Елизавета Гайсаева и Сергей Шарава, а их место в держателях и бенефициарах заняло ООО "Гранит Инвест-Рокитное".

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