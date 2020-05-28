Керівництво "Київоблнерудпром" та ТОВ "Граніт Інвест-Рокитне" спростували заяву юриста про нібито рейдерське захоплення "Рокитнянського кар’єру"

Оприлюднене в ЗМІ повідомлення юриста Владислава Власюка, нібито "чиновники Міністерства юстиції України своїми діями могли сприяти незаконній передачі "Рокитнянського кар’єру" рейдерам та позбавленню права власності на частку в статутному капіталі Гайсаєвої та Шарави" не відповідає дійсності.

Про це йдеться в заяві керівництва компаній "Київоблнерудпром" та ТОВ "Граніт Інвест – Рокитне", які були учасниками розгляду скарги стосовно реєстраційних дій щодо ТОВ "Рокитнянський гранкар’єр".

"На думку підприємств, Міністерство юстиції України правомірно відмовило у задоволенні скарги Гайсаєвої Є. Б. на реєстраційні дії стосовно ТОВ "Рокитнянський гранкар’єр". Саме тому незадоволеним скаржником у ЗМІ почала розповсюджуватися недостовірна інформація стосовно нібито рейдерського захоплення ТОВ "Рокитнянський гранкар’єр"", - говориться у заяві.

Директор ТОВ "Київоблнерудпром" Чаган О. М. та ТОВ "Граніт Інвест – Рокитне" Чаган Є. М. підкреслюють, що у розповсюдженій інформації замовчується факт того, що ще у 2012 р. 100% частки у статутному капіталі ТОВ "Рокитнянський гранкар’єр" було передано в заставу за кредитом у сумі 72 млн грн. в один з комерційних банків. Права вимоги за вказаним кредитом та договорами застави, у зв’язку з ліквідацією банку, продані Фондом гарантування вкладів через "Prozorro.Продажі".

За їх словами, вказані права неодноразово перепродавалися і в решті решт останнім з набувачів прав вимоги − ТОВ "Київоблнерудпром" звернуто стягнення на предмет застави − 100% частки у статутному капіталі ТОВ "Рокитнянський гранкар’єр". Відповідні зміни були зареєстровані в ЄДР. В подальшому 100% частки у статутному капіталі ТОВ "Рокитнянський гранкар’єр" придбало ТОВ "Граніт Інвест – Рокитне", а відповідні зміни внесено до Єдиного державного реєстру.

На думку керівників ТОВ "Київоблнерудпром" та ТОВ "Граніт Інвест – Рокитне", Міністерство юстиції України, відмовляючи у задоволенні скарги Гайсаєвої Є. Б., зазначило лише одну з численних підстав для відмови у задоволені скарги − тотожне оскарження у суді, лише з метою оптимізації часу.

Раніше юрист Владислав Власюк повідомив, що чиновники Міністерства юстиції своїми діями могли сприяти незаконній передачі Рокитнянського кар'єра рейдерам. Реєстратори Ярослав Сімонік, Роман Міруцкій і Олена Науменко змінили власників ТОВ "Рокитнянський гранкар'єр" (Київська область).

Діяли вони згідно за такою схемою: за документами про заставу 2012 года с підприємства було знято арешт і розблокована можливість його передачі (це зробив Ярослав Сімонік), а потім через два ходи були змінені власники. Без прав на підприємство залишилися Єлизавета Гайсаева і Сергій Шарава, а їх місце у власниках і бенефіціарах зайняло ТОВ "Граніт Інвест-Рокитне".